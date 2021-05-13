10位向網民還擊的藝人　廖慧儀曾串爆網友︰讀好啲書，學吓寫字先

近日，吳若希（Jinny）因被農莊將她當日遊玩的照片放上Facebook引起不滿，並提醒對方「請儘快移除」。然而，事件在網上繼續發酵，Jinny更因此與網民掀起罵戰。有網民在Jinny日前慶祝母親節時的照片留言，表示「人地（哋）多謝你，你仲咁講野（嘢），人地（哋）有冇受（授）權你可以係（喺）果（嗰）到（度影相）？」，更張貼Jinny在農莊Facebook專頁中留言的截圖，Jinny很快就留言反擊，並公開該名網民的容貌：「如果所有私人相片都可以不需要經過本人同意而公開，咁我而家公開呢張相都可以？」