張恒獲撫養獨立決定權　實際鄭爽贏？　網友：又用輿論塑造好爸爸

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-13 13:58

鄭爽同張恒因代孕兼棄養BB事件連月來在網絡鬧得沸沸揚揚，兩人就一些金錢糾紛與撫養權問題對簿公堂，而在這期間，張恒更不停爆出鄭爽天價片酬、陰陽合同、避稅等負面新聞，引起全網嘩然，相關機關也着手調查。

鄭爽同張恒情已逝。（微博圖片）

今日（13日）凌晨，張恒在微博長文，表示自己獲得兒子和女兒的撫養獨立決定權（Parenting Solo Decision-Making Authority），法院同時也給予鄭爽小量的撫養時間。其後，張恒在文中首先向兩位BB道歉：「我不是你們的好爸爸，沒有給你們完整的家，沒有讓你們得到過一天的母愛。」同時透露自己的父母為了這件事賠上了全部：「你們停下了工作，賣掉了房子。為了我，你們夜不能寐，食不下嚥……理所當然地消耗著你們辛苦半生，打拼來的一切。但我卻從沒說過一句：對不起！我不是一個孝順的兒子，我是逆子。」最後，張恒還對祖國以及大家說「對不起」，並承諾自願接受國家同法律的任何懲罰，以接受所有人的批評，還附上了拒絕代孕的圖片。

對於張恒的一番言論，網友們也各執己見，有人認為由張恒撫養BB好過鄭爽，也有人認為張恒就是為了要巨額撫養費，每次都利用輿論，塑造「好爸爸」形象，還有人稱其實鄭爽的訴求就是共同撫養，張恒玩文字遊戲令大家誤以為是他勝訴，狠批他「嘔心」等。