采子搶人男友因隔離飯香？5大特徵看清假閨蜜真小三：故意模仿你

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-20 18:06

台灣歌手采子（謝采紋）近日被指介入好友荳荳（何紫妍）與何孟遠的戀情，采子最初否認但多番被傳媒再爆料，最後聲淚俱下向荳荳道歉，並與經理人公司終止合約。采子日前又被爆與緋聞男友兼老闆邱鋒澤拍拖1年半，即是她介入好友之餘也背叛男友，再次引起非議。

▼▼▼點擊看采子與何孟遠雙雙出軌的來龍去脈▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

荳荳與采子一直是閨蜜關係，不時上傳合照到社交平台，她知悉男友與閨蜜出軌後，上傳千字文到Instagram，指從未想過采子會搶自己男友，「4月初的時候她都仍用訊息跟我聊到何孟遠、關心他、還問我何孟遠在比賽不順利時回家有沒有哭。其實一直以來都對她很欣賞，所以怎麼樣都無法懷疑她。」同時遭到好友及男友背叛，對於荳荳而言打擊很大，她形容當下感覺是「心碎」。

愛搶人男友因「隔離飯香」？

有些女生彷如「慣性第三者」，明明條件不錯，不乏追求者卻只對旁人的丈夫或男友產生興趣，有些更總愛對身邊朋友「下手」，即使明知有機會與朋友關係破裂或惹起非議，依然選擇橫刀奪愛，心態上是怎麼一回事？

原來心理學有解說，總被朋友伴侶吸引的現象，稱為擇偶複製現象（mate-choice copying），通俗說法就是「隔離飯香」或「無法得到的最吸引」。

采子介入好友荳荳與男友的戀情。（IG@magic_in_me0727）

《Psychology Today》引述心理學專家解釋這現象 ，指有些人對於朋友伴侶特別有興趣，並想據為己有，原因是覺得既然其他人選中的，必有過人之處，繼而進一步想到，如果自己與對方一起就會好，不會受傷害。

遇上朋友有「隔離飯香」心態，一旦對方有機可乘，同時被好友及伴侶背叛，可謂雙重傷害； 防人之心不可無，究竟有沒有蛛絲馬跡可看得出？

外媒《Power of Positivity》報道指出，其中一個可疑特徵，要留意身邊朋友是否刻意模仿你，包括衣著打分或說話方法。若懷疑不對路，則專家提示不要啞忍，要及早採取3大對策。

▼▼▼蛛絲馬跡可看出有人對你的伴侶「虎視眈眈」？按圖看5大跡象有助你及早發現不妥；專家提出3大應對方法，如何斷絕機會，讓對方知難而退▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

參考資料：Psychology Today、Power of Positivity、Your Tango

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】反覆愛上已婚男因「童年陰影」？點擊看心理醫生鄧惠文解構第三者的４種心理（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】點擊看曾做過第三者的昔日女神（延伸閱讀文章）▼▼▼