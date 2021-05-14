讓生活好看2｜張栢芝左邊身因抱仔搞歪　痛到失眠靠一樣嘢入睡

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-14 10:00

張栢芝在真人騷《讓生活好看2》中展示自己生活中的一面，上一集同兒子們朋友般的相處方式受到網友力讚，今集又同張馨予結伴去遊樂園，大玩過山車，少女心依舊。

栢芝同張馨予因《乘風破浪的姐姐2》結緣。（微博@張栢芝工作室）

在加長版中，栢芝公開了自己的睡房，裝飾簡單，以白色為主，整套床上用品都是Elsa，她表示自己喜歡很多卡通，喜歡《Frozen》的原因是：「第一，我喜歡藍色；因為藍色讓我醒來的時候，就配合那個陽光，我就每天感覺到很感恩，就是上天給我好像很有力量的一天；第二，因為它那首主題曲《Let it go》，所以我每一次不管壓力多大，或者是工作很累，我回到家呢，睡覺的時候我一看到它那個床單，我就有一個莫名其妙的力量，就覺得沒有什麼大不了，就let it go這樣子。」

栢芝好鍾意Elsa。（視頻截圖）

除此之外，栢芝房間還有一樣必備的東西，就是運動完之後，用來放鬆肌肉的按摩滾筒。平常卸完妝，很舒服、很休閒的時候，她會把這個放在枕頭下方，然後睡在上面，栢芝解釋說：「其實它那些東西（凹凸不平的位置），很自然地把我的脖子壓到，整個人都鬆起來，然後入睡的時候更舒服。」她續指道：「我最小的小孩很重，但是他必須要我抱，其實我左邊常常都是歪的，然後很疼的，怎麼找按摩，怎麼去拉筋瑜伽，我都覺得睡覺的時候睡不了，就很難受，所以沒有它（按摩滾筒），我就沒辦法睡覺。」

栢芝睡房必備。（視頻截圖）