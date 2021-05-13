百想2021︱李到睍贏宋江金永大奪新人獎　朴柱炫提家人哽咽

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-13 21:05

《第57屆百想藝術大獎》（下稱：百想2021）今晚（13日）舉行，並由申東燁和秀智擔任主持。頒獎禮開始就首先頒發競爭同樣大的新人獎，其中「男新人演技獎」由李到睍大熱奪得外，「女新人演技獎」則由朴柱炫獲得。

今年「男新人演技獎」競爭非常大！（JTBC截圖）

李到睍憑《重回18歲》奪得「男新人演技獎」，成功撃敗同樣的大熱《The Penthouse》金永大和《Sweet Home》宋江等。首次獲獎的李到睍表現緊張，起初還未來得及反應，連講感言也非常不知所措。李到睍講到單是能與前輩合作拍劇已很高興，沒想到能夠獲獎，感謝大家在疫情期間下的努力。

李到睍奪得今年「男新人演技獎」。（JTBC截圖）

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而「女新人演技獎」則由《人文教育 101》朴柱炫獲得，Netflix劇集不但成功入圍更抱獎而回，撃敗《The Penthouse》金賢秀和《Sweet Home》朴珪瑛等。朴柱炫得獎時表現激動，提起一直支持她走演員夢的家人時，她更一度哽咽，場面非常感動。朴柱炫承諾會繼續用心演戲，成為一位出色的演員，為觀眾帶來好的作品。

朴柱炫提家人時一度哽咽。（JTBC截圖）