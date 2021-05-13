百想2021︱吳正世冧莊奪男配角　「弟弟」金秀賢台下感動泛淚

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-13 22:24

《第57屆百想藝術大獎》（下稱：百想2021）今晚（13日）舉行，繼新人獎後，同樣競爭相當大的「男女配角獎」亦備受關注。《雖然是精神病但沒關係》吳正世成功第二年冧莊，他講感言時，金秀賢更感動泛淚。

吳正世去年憑《山茶花開時》獲頒「男配角獎」，今年一套《雖然是精神病但沒關係》再下一城，自己頒獎給自己的畫面相當搞笑。吳正世講到：「我是戲內戲外都很多不足的人，感謝大家填補我的不足。作為配角，我本來應該要幫助主演更多，可是竟然反得到了大家很多幫助。」吳正世特別點名答謝劇中的弟弟金秀賢，令台下的金秀賢感動到眼泛淚光。

吳正世冧莊「男配角獎」。（JTBC截圖）

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而「女配角獎」則由《驅魔麵館》飾演「秋梅玉」的廉惠蘭奪得，撃敗了同樣是大熱的《The Penthouse》申恩慶和《雖然是精神病但沒關係》張英南等。廉惠蘭除了答謝觀眾從開播起的支持外，她亦講到這是一部動作劇，所以特別讓她感受到，這不是一部單靠她一人完成得到的作品，特別感謝替身演員的努力。

《驅魔麵館》廉惠蘭成為今年「女配角獎」得主。（JTBC截圖）

早前金宣虎和徐睿知已率先奪得人氣獎，但由於徐睿知是非纏身，所以未有出席領獎。雖然只有金宣虎一人上台，但畫面也毫不冷清。金宣虎今年憑一套《Start-Up》人氣急升，尤其海外知名度大增。他表示感謝大家認識他是一位演員，給予他的支持，因此讓他覺得特別幸福，表現得略為緊張。

金宣虎獨自上台拎人氣獎。（JTBC截圖）

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