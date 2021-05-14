逆天奇案｜林熹瞳拍到咳血　唔怕人工低恨入TVB：做到演員係無價

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-14 20:15

TVB劇集《逆天奇案》最新單元故事「消失的子彈」講到阿芝（林熹瞳飾）慘被大坤（王俊棠飾）強姦，但她因為被對方威脅，不敢向男友李世華（黃嘉樂飾）講出真相，之後有一次她趁大坤飲醉酒，槍殺對方。阿芝向Nic Sir（黃智賢飾）剖白一切，當中她講述自己被強姦及探監的戲份相當催淚，更有不少網民大讚林熹瞳（Rachel）表現出色！Rachel在接受《香港01》訪問時都表示好多謝觀眾支持：「我睇網民的評論都激動感動到眼濕濕，知道自己真係好鍾意演戲，因為已經有差不多兩年冇拍過戲，差啲想迫自己放棄夢想。」

阿芝（林熹瞳飾）自首後入獄。（電視截圖）

+ 34 + 34 + 34

飾演阿芝的林熹瞳（Rachel）因為主持靈異節目《怪談》而為人熟悉，被觀眾稱為「怪談女」，今次首度參演TVB劇集，Rachel直言好緊張自己的表現：「主要是劉家豪總監製給予的機會，他之前有睇過我一套自編自演的電影而認識。拍攝嘅時候，因為我九成都係喊戲，導演要求都好高，每一個喊，都要有唔同層次。好感恩今次都遇到好對手黃嘉樂，仲有一個好角色。印象最深刻就係因為開機前，啱啱咳血入院，塊面腫得好犀利，但我嘅戲份橫跨了三四個月，所以塊面由腫拍到唔腫，自己睇返電視都覺得好搞笑。」

今次是Rachel首度參演TVB劇集。（IG@rachellam1016）

劇中Rachel有一場被強姦的戲份，她笑言拍攝時大感尷尬：「因為係第一次拍，有好多唔同嘅想像，好在冇我想像中咁恐怖，最後都好順利地完成。（會唔會抗拒拍呢啲戲？）其實都ok，因為知道TVB嘅尺度比較嚴格，我應該都接受到。拍強姦戲原來都係分開嚟拍嘅，完全冇嗰啲演員趴喺上面點點點，冇嗰啲尷尬位，所以我都拍得舒服，純粹係靠戲咁樣，咁我覺得都係可以接受嘅，仲要最終都驚啲尺度太大膽，連腳嗰啲掙扎都cut埋，所以我都好放心。」

+ 29 + 29 + 29

現年36歲的Rachel不但身兼主持同演員，更曾擔任監製及編劇，她曾憑自編自演的電影《我們停戰吧！》在多個國際電影節中奪得最佳女主角，但這位影后級人馬反而想在電視圈一展所長：「因為電影好容易一套完了，唔知幾時先有下一套，除非大收旺場先可以提升到人氣，否則好難接着不停有工開，唔識人人哋又唔會搵你，所以有一個多人睇嘅平台對演員嘅曝光好重要，就算Ready好都要有人賞識先有機會，始終電視入屋啲。」

Rachel在去年10月與圈外男友何思哲（Carson）結婚，婚後她努力兼顧事業同家庭：「我一直都擺好多時間喺屋企，因為我居家工作多，一星期都未必去到一次街！好似疫情咁，我已經差不多一年幾嚟日日喺屋企，我怕我老公對厭咗我就真！」（資料圖片）

Rachel更直言好想加入TVB：「我嘅夢想係做演員，有一個平台可以畀自己不停去演戲係我夢寐以求嘅事，可以好好磨練下自己。但之前除了HKTV外，都冇固定簽畀邊間電視台，所以都好珍惜今次同TVB合作嘅機會，希望可以參與更多TVB的拍攝，有得簽約當然好！（擔唔擔心人工低？）冇諗offer的問題，因為我平時主要收入係寫劇本同做自己製作的事。入TVB，做到演員係夢想、係無價，呢啲真係入到去TVB先算！而且我相信只要係好演員，都有責任把每個角色演好，價錢同點簽法最終交畀經理人決定，應該會有得傾啩。」