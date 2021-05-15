陳積榮不敵肺癌病逝終年38歲　曾透露癌細胞極速擴散全身有腫瘤

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-15 16:43

去年8月宣布患上第四期肺癌嘅前TVB藝員陳積榮（Jeff），近來情況急轉直下，5月15日早上不敵癌魔病逝，終年38歲。

陳積榮不敵癌魔病逝。（Facebook：@人行）

回想3月時的化療，Jeff激動落淚。（影片截圖）

Jeff一直積極對抗病魔，由於醫藥費用龐大，曾公開拍片發起眾籌，一眾圈中好友孫慧雪、駱振偉、馬浚偉等都有出力呼籲各界支持。4月尾《東張西望》曾上門探望，當時消瘦不少嘅Jeff表示：「醫生同我講，標靶藥已經對我冇乜用，當時個肺有一半係白晒！所以要即刻做化療，但成功機會唔高，佢同我講得4成。除咗個肺花晒之外，癌細胞係極速擴散，包括膊頭、手臂、肚位置都有腫瘤。

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Jeff感謝圈中好多、市民的支持及打氣。（影片截圖）

因為疫情關係，入院治療只能獨自面對令Jeff情緒好低落：「呢段時間醫院冇得探病，我第一次化療係好辛苦，因為成日瞓喺醫院，屋企人又見唔到，我嗰時係好唔開心，復原得好慢，日日問醫生幾時走得。」提到家人無微不至照顧、朋友為自己打氣時，Jeff不禁激動落淚：「以前唔會覺得家人可以咁樣照顧你，原來屋企人嘅照顧係好重要同埋好有力量。」佢曾承諾一定會咬着牙關度過難關：「我其實一路以來都好痛，嗰種痛楚係唔知邊度嚟㗎，亦都唔知點樣解決，我只想講我一定會捱得過，雖然係痛係辛苦，但我知道好多人都好愛我好支持我，所以我要頂住，我會好返！」可惜最終都係不敵癌魔病逝令人惋惜。

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