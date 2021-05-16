台出軌男星何孟遠發長文告別《全明星》　感性告白：很難過遺憾

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-16 16:30

台灣男星何孟遠因爆出跟采子曖昧、背叛女友荳荳陷劈腿爭議，4月退出《全明星運動會2》，近日有他登場的集數播畢，他也於社交媒體感謝全體戰友。

他在第八周奪得MVP，一度讓頒獎的特別評審蘇麗文被質疑，稍早他於社交媒體吐露心聲：「這座MVP屬於紅隊，屬於老大，屬於所有人。我才了解，MVP不是個人有多厲害，而是為了團隊的付出。很難過遺憾很對不起，因為我私人的行為影響到你們，我必須對我的錯誤負責，提前離開。」

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他一一點名紅隊隊員，感性告白，並自我反省每次比賽都少一根筋、緊張、或是做沒必要的行為，積極爭取、表現自我卻總是事與願違，「第一次，完全的放掉自己，努力想為紅隊付出點什麼，不為MVP，只想要為紅隊拿下勝利，只想要為了我過去的錯彌補些什麼，把團體放在第一，自己擺最後」，感謝領隊江宏傑的鼓勵，並向頂替他位置的蔡昌憲喊話：「我的遺憾與願望就交給你了⋯與紅隊一起拿下更多勝利吧！」

並談到心情仍很難過，「沒有回任何人訊息，我想也許需要好一段時間⋯別擔心，我會好好調整自己，兄弟們，是你們教會我，永不放棄」，告別寫下「難忘的開始，好好的結束，謝謝全明星給我的一切」。

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