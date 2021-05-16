我的上流世界︱玉子妍色誘李寶英老公　再越線想爭走兒子？

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-16 16:45

由李寶英、金瑞亨和玉子妍主演的狗血《我的上流世界》（Mine）討論度高，播出首三集平均收視達6%以上，香港劇集也能在Netflix同步追看。昨晚（15日）播出的第3集中，李寶英和玉子妍展開了一場爭兒子的鬥爭，不少觀眾表示睇到毛骨悚然。

玉子妍對李寶英兒子的關心，已不是家教老師應有的程度。（Netflix截圖）

繼上集飾演家教老師的玉子妍，疑似想色誘李寶英老公後，今集更似乎想爭其兒子。李寶英劇中的兒子雖然不是親生，但她一向視他如親生子，得悉兒子因身份而被同學欺凌，李寶英亦立即上門要求對方家長道歉。不過由第一集起就已經非常關心李寶英兒子的玉子妍，竟然同樣去找對方家長，更掌摑對方報仇，越線的行為令李寶英非常不滿。

李寶英非常不滿玉子妍的行為。（Netflix截圖）

玉子妍竟然上門找對方家長並掌摑對方。（Netflix截圖）

由於李寶英已提點過玉子妍，作為家教老師不應該給予過份關心，所以其越線行為令李寶英相當憤怒，二人當面對質。對質期間，玉子妍質疑李寶英不是真心愛其兒子，認為她的行為過份冷靜，並講到「真正的媽媽才不會這樣」，未知是否暗示自己才是兒子的真正親生母親。雖然玉子妍後來認錯道歉，但原來她其實打算找李寶英奶奶做擋箭牌，相信李寶英不會順利把她辭退。

李寶英和玉子妍對質！（Netflix截圖）

按圖睇即睇李寶英、玉子妍對質一幕：