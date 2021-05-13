百想2021︱宋仲基金秀賢失視帝　《Penthouse》金素妍大熱成視后

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-13 23:41

《第57屆百想藝術大獎》（下稱：百想2021）今晚（13日）舉行，講到今屆最令劇迷緊張的大獎可算是韓劇部的「男子最優秀演技獎」，大家都非常好奇視帝最後會由宋仲基、金秀賢還是誰人奪得。

今年「男子最優秀演技獎」競爭非常激烈。（JTBC截圖）

由於今年「男子最優秀演技獎」競爭特別大，每位提名男演員都被形容像遇上人生角色。最終今屆視帝由申河均憑《怪物》奪得，撃敗宋仲基和金秀賢等大熱。申河均表示希望把獎項的光榮與全劇分享，他亦講到：「直到今天仍能演戲，仍能收到觀眾很多愛和支持，覺得開心又幸福。雖然會有害怕和緊張的時候，但會一直帶着勇氣帶來更多好作品。」

今屆視帝由申河均憑《怪物》奪得！（JTBC截圖）

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而視后方面，雖然金所泫和申惠善等都是有力人選之一，但最終由金素妍憑《The Penthouse》大熱奪得，她一上台就馬上哽咽。表現緊張的金素妍首先感謝創作了有趣劇本的作家和導演，並特別提及一同努力拍攝到第三季的演員及工作人員，感謝觀眾給予的支持。最後金素妍亦有點名老公李尚禹，隔空放閃。

金素妍大熱成視后，她一上台就馬上哽咽。（JTBC截圖）

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今屆「電視劇作品獎」由《怪物》奪得，成為全場大贏家。（JTBC截圖）

而「電視劇作品獎」則由JTBC《怪物》奪得，繼申河均的視帝和劇本獎後再下一城，共獲得三獎，反而在海外人氣非常高的《雖然是精神病但沒關係》和《惡之花》等則未有獲得；今屆電視部門的「大獎」則由劉在錫以個人身份獲得，得悉自己得獎時他表現得相當驚訝，講感言時他亦有特別提起一同參與《Running Man》節目的主持人。適悉今年是劉在錫出道30周年，相對大獎對他來說有着與別不同的意義。