台網紅愛莉莎莎繼「毒窟萬華」言論後　再因分享錯誤防疫Tips惹議

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-17 16:30

台灣YouTuber愛莉莎莎14日發文時以「毒窟」稱呼萬華，事後雖修正說詞，仍引發網友批評聲浪。15日台灣本土疫情持續升溫，雙北升為三級警戒，她再度發文分享5大防疫訣竅，結果又引發一波討論。

愛莉莎莎列出5點在防疫階段，民眾能自主落實的5個重點，第一是能不出門就不出門，第二是戴口罩時留意邊邊角角，盡量將口罩貼合臉部，第三點若是需要出門，盡量以小眾運輸工具（如自用車、UBIKE、計程車）代替大眾交通運輸工具，第四點是選擇嚴格防疫的計程車隊，第五點延續前一點，她認為搭車時可以用酒精擦拭經常會碰觸到的區域，如把手等。

以「毒窟」稱呼萬華被網民圍攻 貼防疫Tips再惹爭議（點圖了解更多）👇👇👇

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儘管愛莉莎莎貼心呼籲，但還是有網友發現她又說錯，原先的發文中疑似提及戴「雙層口罩」，經網友提醒她刪除修改，並表示：「口罩壓緊、購買醫療用口罩才能安全防疫唷。」

只是對於愛莉莎莎的熱心示範防疫，還是有網友不領情，直呼：「能不講話就不講話是妳最好的選擇。」也有網友稱點開她以酒精消毒計程車的影片，目光卻全程不自覺地放在她白皙的雙腿，網友自嘲：「重點大誤！」

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