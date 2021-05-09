樓盤傳真︱602萬裝1760呎屋　巨廳有氣派露台隨時大過一般人間房

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-09 12:30

有線電視節目《樓盤傳真》內的「設計廊」專題，講解不同家居設計，早前一集介紹的單位位於何文田的灝畋峰，單位在何文田的山頂位置，面積有1760呎，加上輕奢華風設計，非常有氣派。

露台成為戶主休息的地方。（影片截圖）

單位用溫暖的色調為主，用上大地色做基調，如米色、杏色和啡色。本來單位已有四房雙套加上巨廳，住一家四口綽綽有餘。而原來戶主一家更不是長住這裏，他們長居外國，每年只有兩、三個月在香港，所以只有短時間會住在這裏。設計師將單位裝修成時尚，帶有輕奢華感的屋，配上金屬元素，和為小朋友安全為出發點的弧形元素，避免跌倒撞傷。

主人房勁大！（影片截圖）

設計師將單位的露台打造成戶主的休閒空間，露台驟眼看分分鐘跟普通人的睡房一樣大。單位的書房走復古風，有藝術擺設，加上玻璃趟門，增加採光。而兩姊妹的睡房有時尚感，小朋友也有他們的獨立浴室。而主人房以增加空間感為主，主人房套廁以雲石、金屬元素設計。房間還有衣帽間，以黑色和玫瑰金做主調，既華麗又型格。單位又用了不少智能系統設計，如書房設了隱藏式的睡床，隨時可變客房。單位的裝修費是602萬。

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