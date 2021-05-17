萬華茶室｜宥勝失言「有人去過萬華」遭網民鬧爆歧視　三句話回應

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-17 18:30

宥勝13日突然在Facebook有感而發，感謝有水有電有自由的日子，然而他文中一句「住在台中的我們，今天同時遭遇停水停電，再加上聽說附近有人去過萬華，就突然覺得...」就意外讓部分家住萬華的網友相當不滿，甚至在Facebook Group《我是萬華人》PO文表示對宥勝言論非常不能理解，也無法接受：「我是萬華人，怎麼啦？」

相關圖輯：台灣疫情｜萬華茶室兩人確診 被揭內裏酒池肉林 女子脫衣任客摸（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14 + 14 + 14

只是宥勝無心一句話就意外引發部分萬華網友不滿，不僅在Facebook Group《我是萬華人》引發討論，更有部分網友前去宥勝文章留言開罵，「去過萬華怎麼了？怎麼不說有參加繞境的人呢？」、「萬華怎麼了？您也是公眾藝人，如果今天在台中發生這樣的事情，還會打這樣的文章嗎？同理心能不能拿出來，不要跟著波動走，就因為一些人，我們就該活受罪嗎？這樣打會給人感覺冠上一個病毒=萬華的感覺，感覺其實很差」、「身為在地萬華人，我們也不希望這樣，我們也是受害者，所以到過萬華又怎樣」。

👇👇👇點圖放大看更多宥勝IG照👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

也有不少在地人認為宥勝沒說錯，直言不用這麼玻璃心，現在群聚感染最大宗的確是在萬華沒錯啊，「不要讓人家笑萬華人敏感好嗎？之前各地爆疫情的時候不都有這種類似反應嗎」、「玻璃心無誤，桃園人都撐過來了」、「我也住萬華啊，但事實萬華就很嚴重，自己口罩戴好少出門比較實際」。

同場加映：萬華茶室｜愛莉莎莎繼「毒窟萬華」言論後 再因分享錯誤防疫Tips惹議（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

宥勝經紀公司喜鵲娛樂表示：非常時期，社群發言每個人都該更謹慎，造成困擾深感抱歉。

萬華人直接在宥勝社交平台留言表達不滿。（截圖）

延伸閱讀：

別往山上避難！阿爆曝山上居民的擔憂「好好待在自己家」

詹惟中／紫微密碼「8」 晚年多注意肝機能、肝毛病

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】