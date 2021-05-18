姚子羚望李慧詩能為港爭光　波波原來係花式溜冰高手？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-18 00:00

姚子羚（Elaine）、方力申、鄧佩儀等27位藝人今日（17日）現身將軍澳電視城出席《2020東京奧運會》記者招待會，向來擅長跑步的Elaine坦言相對於跑步賽事，自己比較喜歡看跳水、女排項目，亦對有港隊代表參與的單車項目大感興趣：「好想支持一下港隊，知道李慧詩啱啱攞咗金牌同銀牌，希望佢可以喺奧運再下一成，為我哋港隊爭光！」

（梁碧玲 攝）

Elaine坦言非常佩服國家隊運動員的表現，尤其是跳水代表總是能夠做到完美無瑕零水花的表現，令她嘆為觀止。至於國家隊的女排選手亦非常厲害，她更試過與家人買飛入場觀看：「我嘅年代係去到郎平、賴亞文、後期嘅有惠若琪啦，我仲有專登去睇返前排嗰套關於女排嘅電影《奪冠》，我好欣賞佢哋嗰份毅力，真係唔怕辛苦，重複又重複去練，我自己真係做唔到！」

中國女排。（資料圖片）

潛水教練出身的何泳芍（Honey）笑言自己喜歡看的奧運項目亦離不開水：「游水係必睇嘅，我最佩服菲比斯（Michael Phelps），但佢都退咗役啦！佢天生隻手特別長，手掌又特別大，真係一個神話，我好鍾意佢！」Honey笑言雖然無法接觸菲比斯，不過亦相當佩服「香港飛魚」方力申：「我有睇佢游渡海泳，嘩！我真係超級無敵、超級無敵佩服！我教開潛水，我見到佢喺水入面嘔，我真係好明白有幾辛苦，我冇辦法想像佢完成之後當時有幾大嘅成功感！」

何泳芍除了喜歡看游泳項目，還喜歡看跳水、韻律泳和女排。（梁碧玲 攝）

菲比斯是史上最優秀的游泳選手，贏得23面奧運金牌。（資料圖片）

波波（黃凱儀）表示自己中學時期學過兩年花式溜冰，所以零舍喜歡看相關賽事：「我最鍾意嘅選手係韓國嘅Yuna Kim（金妍兒），我覺得佢嘅舞蹈、動作、感情都好優雅，係我最想學習嘅對象！」她表示希望可以有份參與花式溜冰比賽的旁述，感受一下奧運直播的氣氛，可惜她應該無法在今個夏天實現此願望，因為花式溜冰是冬季奧運才有的項目！

波波表示自己最喜歡看花式溜冰。（梁碧玲 攝）

波波非常喜歡韓國的花式溜冰選手金妍兒。（資料圖片）