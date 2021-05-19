怒告雞排妹！台KOL陳沂含冤苦呻：被鄭女騷擾，終日惶惶不安…

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台灣網紅陳沂和雞排妹（鄭家純）日前在直播上大戰，吸引1.5萬人觀看，陳沂針對雞排妹委任台灣律師涉桃色詐騙事件、自稱遭台語歌王翁立友性騷擾等風波犀利提問，但兩人對話始終無交集。而陳沂因電話號碼被公布，一天接到上百通無聲騷擾來電，經與台灣律師研議決定向「網紅鄭女」提告。

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雞排妹日前因這三個月來一直被陳沂標註，某天深夜決定直接打電話給陳沂說清楚，結果她打了很多通都被陳沂拒接，陳沂還痛斥雞排妹「像恐怖情人一樣瘋狂打LINE來騷擾」。隔天中午陳沂起床發現多通未接來電，在社交平台上公布電話號碼，寫下「又是一堆騷擾電話，看來有人想身體力行《跟騷法》。」

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雞排妹陳沂世界決戰回顧直播片段變爆紅改圖！被陳沂曬出疑似走光照　雞排妹冇眼睇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

後來「三斤雞排」直播大戰，雞排妹原本在直播中唸出「09xx」欲公開陳沂電話最後作罷，隔天卻貼出色調編號截圖，內容寫道「我猜想她現在的氣場會是這色吧！」數字引發網友聯想。

雞排妹陳沂世界決戰回顧陳沂疑似於直播期間公開宿敵私人電話號碼！一聽雞排妹說出這四碼「0955…」秒變臉（點圖放大逐格睇👇👇👇）

雞排妹陳沂世界決戰回顧｜37歲陳沂曾曬性感照向27歲雞排妹挑戰　叫對方做「姐姐」慘被窒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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據《鏡週刊》報導，向來犀利的陳沂因近來接到上百通無聲騷擾來電陷入恐懼，決定向「網紅鄭女」提出違反《個資法》的相關訴訟，委任台灣律師已向法院提出訴狀，並同步通知對方經紀公司。

陳沂無奈地說：「我只是一個單身女子，被鄭女騷擾、終日惶惶不安就算了，還被她公布電話號碼，造成我接到很多無聲的陌生來電，非常恐慌、精神大受影響。我沒想到她真的會這樣做，真的太不可思議了，雖然我看起來很堅強，但其實內心很脆弱，萬一真的有人藉此傷害我怎麼辦？」她還向「那位女士」喊話稱：「等著看我的法院時尚，我會邊跳國標舞、邊唱〈菊花台〉進場，別忘了我是唱跳歌手！」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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