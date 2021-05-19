怒告雞排妹！台KOL陳沂含冤苦呻：被鄭女騷擾，終日惶惶不安…

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-19 15:00

台灣網紅陳沂和雞排妹（鄭家純）日前在直播上大戰，吸引1.5萬人觀看，陳沂針對雞排妹委任台灣律師涉桃色詐騙事件、自稱遭台語歌王翁立友性騷擾等風波犀利提問，但兩人對話始終無交集。而陳沂因電話號碼被公布，一天接到上百通無聲騷擾來電，經與台灣律師研議決定向「網紅鄭女」提告。

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雞排妹日前因這三個月來一直被陳沂標註，某天深夜決定直接打電話給陳沂說清楚，結果她打了很多通都被陳沂拒接，陳沂還痛斥雞排妹「像恐怖情人一樣瘋狂打LINE來騷擾」。隔天中午陳沂起床發現多通未接來電，在社交平台上公布電話號碼，寫下「又是一堆騷擾電話，看來有人想身體力行《跟騷法》。」

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後來「三斤雞排」直播大戰，雞排妹原本在直播中唸出「09xx」欲公開陳沂電話最後作罷，隔天卻貼出色調編號截圖，內容寫道「我猜想她現在的氣場會是這色吧！」數字引發網友聯想。

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據《鏡週刊》報導，向來犀利的陳沂因近來接到上百通無聲騷擾來電陷入恐懼，決定向「網紅鄭女」提出違反《個資法》的相關訴訟，委任台灣律師已向法院提出訴狀，並同步通知對方經紀公司。

陳沂無奈地說：「我只是一個單身女子，被鄭女騷擾、終日惶惶不安就算了，還被她公布電話號碼，造成我接到很多無聲的陌生來電，非常恐慌、精神大受影響。我沒想到她真的會這樣做，真的太不可思議了，雖然我看起來很堅強，但其實內心很脆弱，萬一真的有人藉此傷害我怎麼辦？」她還向「那位女士」喊話稱：「等著看我的法院時尚，我會邊跳國標舞、邊唱〈菊花台〉進場，別忘了我是唱跳歌手！」

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