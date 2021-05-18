媽媽你真好看 | 成龍外甥董又霖以男性角度評女星　網友轟冇內涵

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-18 15:45

由劉雯、胡兵擔任班主任的時尚真人騷《媽媽，你真好看》自開播以來好評不斷，女藝人攜帶媽媽上節目，助50+的媽媽們完時尚夢。

劉雯專業度備受認可。（微博@媽媽你真好看）

最新一集中，女兒們要幫媽媽完成「突破自我」的穿衣搭配主題，並拍攝照片，最後由獲邀參與的評委打分，包括時裝主編劉璐、初代名模馬艷麗、頂尖時尚攝影師張悅、獨立設計師陳序之以及歌手兼演員的董又霖，值得一提的是，董又霖也是成龍的外甥。

前面幾位都是專業的時尚界人士，作為評審無可厚非，但董又霖卻引起爭議，首先他與時尚並無關係，其次他的一番言論更遭到網友狠批。

董又霖為第一位出場的媽媽、駱達華的太太盧燕打了10分，當中美貌9分，突破僅1分，他給出的理由是：「即使你穿上再酷的衣服，你還是一樣的溫柔，一樣的優雅。所以我覺得這是可惜的地方。」請問兩者有何因果關係？

且不說這段評論毫無實質性內容，到了下一位媽媽，出道30年的歌手杭天琪，以煙熏妝造型亮相時，董又霖的一番評論可謂引起眾怒：

+ 5 + 5 + 5

對於董又霖這番言論，網友們紛紛留言道：「直男迷惑發言」、「這種當評委？話都說不利索」、「姓董的言之無物，沒有內涵」等，直指其是「資源咖」。

董又霖被鬧爆。（網絡截圖）

26歲的董又霖出生於台灣，媽媽與林鳳嬌是姊妹，因此他稱對方為姨媽，而成龍是姨丈，房祖名是表哥。2018年，董又霖參加選秀節目《偶像練習生》，最終止步20強，在2019年還曾推出個人專輯《情歌就聽》，與劉德華合作電影《我的日記》等，參加過不少綜藝節目。但通常都是以戀情登上熱搜，無論作為歌手抑或演員，都沒有代表作可言，亦不知道他主理的潮牌是什麼，人氣平平。因此很多網友都認為他是靠姨丈成龍的光環而獲得不少資源。原本備受好評的《媽媽，你真好看》，今次也受到質疑，既然是時尚節目，就應該邀請專家，好似董又霖非專業之餘，還要在節目中對女性指指點點，加之在自己的領域都未做到出色，又有什麼資格擔任「評審」呢？