媽媽你真好看 | 駱達華太太盧燕曾是演員　優雅氣質頗似林青霞？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-28 12:00

前TVB演員駱達華19歲女兒駱欣言（Natalie）自從兩年前在網絡曝光後，樣貌備受讚賞，最近她同媽媽盧燕一齊亮相內地綜藝節目《媽媽，你真好看》也獲得不少好評，尤其是媽媽盧燕，一出場就驚艷眾人，氣質不俗。

盧燕年輕時的照片。（微博@湖南衛視媽媽你真好看）

盧燕身穿白色V領束腰上衣，搭配黑色喇叭褲，留有一頭幹練的短髮，復古又率性十足。雖然歲月在臉上留下了些許痕跡，但絲毫不影響她優雅的氣質，有幾分林青霞的感覺。

盧燕已經53歲，氣質有幾分林青霞的感覺。（視頻截圖）

其實盧燕曾經也是一位演員，因為家庭放棄了自己的事業，息影20年，在女兒身邊寸步不離，她坦言看到很多好友在演戲的時候，自己也非常羨慕，想過回歸演員身份：「每個人有每個人的生活方式跟不同的活法，之前給了女兒，現在我想的就是，我要跟她們一樣，真的要找回自我。」

盧燕非常優雅。（視頻截圖）

《媽媽，你真好看》是湖南衛視自製綜藝節目，主要聚焦20位50歲以上的女性，邀請明星攜手媽媽或明星媽媽攜帶女兒共同參與，助媽媽們完成時尚夢，由劉雯、胡兵兩位超模擔任導師，目前播出兩集，受到網友廣泛好評，討論度甚至高過《乘風破浪的姐姐》。

胡兵同劉雯擔任導師，李維嘉主持。（視頻截圖）

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