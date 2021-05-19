妻子的浪漫旅行5 | 林峯公開求婚片　在「對方想不到的地方」

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-19 20:58

林峯與太太張馨月最近因真人騷《妻子的浪漫旅行5》備受爭議，原本前兩集大家對女方的好印象急轉直下，因每集都在節目中賣慘，結果上一集被秦海璐直指「矯情」，讓觀眾大感痛快，而男方還在節目中控訴被前任情場控制，因而遭到不少負評。

最新一集中，張馨月透露了當年林峯在洗手間向她求婚的過程，真是令人哭笑不得。林峯解釋，要將求婚的地點安排在對方想不到的地方，所以選擇了家中的洗手間，隨即還首度公開了2019年的求婚畫面。林峯在觀察室內看到眼紅紅，他直言：「我籌備了好幾個星期，其實之前自己想好要說什麼，我看到我老婆感動一哭，我自己心裡面完全把自己該說的話全忘了，腦子裡一片空白。」

點擊下圖睇張馨月透露求婚細節以及求婚畫面：

+ 28 + 28 + 28

晚餐期間，幾位妻子聊起自己身邊「綠茶（指表面無害，背後善於心計的女生）」的經歷，然而，原本張馨月在上集預告中提到的一段說話，卻沒有出現在今次的正片中。她指有女生以探狗仔為由糾纏林峯，未結婚之前同求完婚後都有過，而林峯還表示「那會就……我挺對不起她的。」巧合的是，林峯同吳千語拍拖時，兩人曾一起養過狗仔，因此即使只是片段，也讓不少網友紛紛猜測張馨月口中的女生又是暗指吳千語。但不知道是不是因為上一集被網友瘋狂狙擊踩前任的緣故，這一段被臨時剪掉。

林峯與吳千語2018年3月官宣分手，有傳吳千語因搭上富三代施伯雄，在2017年6月就提出了分手，但林峯當時並未死心。而張馨月同林峯的一對情侶鑽戒，在2017年12月的時候就已經戴上，總的來說，2017年中，這幾人的關係就錯綜複雜，現在兩夫妻以「事不關己」的態度明裡暗裡說前任的不是，不太適合吧？