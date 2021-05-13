妻子的浪漫旅行5︱張馨月集集為林峯哭訴　秦海璐頂唔順：矯情？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-13 08:00

林峯同張馨月自從參加內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》之後一直話題不斷，經常隔空放閃，羨煞旁人。而最新一集中，林峯透露自己曾遭遇「情場控制」，一番言論即刻引起網友熱議。

林峯憶述道：「對方會經常把自己的那種思維方式強加到你的頭上，其實你去做的事情，並不是你真正喜愛的，你可能是為了討好對方，甚至對方可能會說『你這個不夠，你那個不夠，讓你學這個學那個』，就會覺得你自己好像什麼都做不好，把你的自卑感放大了，所以我覺得這是挺不健康的一個關係。但我跟我老婆，就讓我感覺好像一片晴空。」林峯指張馨月說話比較溫和一點：「她是相反的那個，會去遷就我：『沒事，老公你喜歡你就去做，我支持你。』我覺得這樣特別窩心的感覺。」

聽到林峯的這些話，主持人李艾直言，有時女人會很討厭自己老公的前任，但聽完林峯的故事之後，她認為張馨月說不定還很感謝這個前任，因為顯得自己特別好。對此，林峯也直言不諱：「是的，我老婆是有感謝過以前的一些經歷，因為所有的經歷才形成了現在的我們，甚至現在我的愛情觀，或者價值觀。」

過去的經歷造就了今時今日兩人的感情。（視頻截圖）

有不少網友猜測，林峯說的就是吳千語，但無論這位前任是否如此，林峯的這樣的做法遭到很多網友指責：「分手後在公共場合大肆聊前任（無論男女）拉踩前任捧現任的行為都很垃圾」、「渣男你是真的不行」、「我信，但他這種行為好low啊」等，完全看不過眼。

由節目第一集開始，到現在第五集，張馨月幾乎每集都會提到自己同林峯官宣後的輿論，很難接受大家對林峯的負評，因此給同場幾位妻子的印象就是：張馨月總是在否定自己，給人很不自信的感覺，尤其在乎林峯的看法。而張馨月承認自己是「不想影響老公」，她謂：「沒有我老公，只有我自己，我能接受。我覺得我老公本來很好，因為我的原因導致他（被人罵），我也希望很多人都喜歡我老公，因為他真的很出色，不管是工作上面，家庭方面，他真的都很好。」同時，張馨月透露林峯曾經說幫自己出頭，但被她拒絕了，理由也是怕影響老公。在大家都安慰張馨月之際，坐在對面的秦海璐忍不住對張馨月說：「你要說不要了，那你以後就不要再為這件事情委屈，人家替你出頭，你又要在這裏委屈，你又要說不要，轉過頭來自己哭，在幹嘛呢？不能簡單點兒嗎，這矯情什麼？」

秦海璐已經看不下去，希望張馨月直接點、乾脆點。（視頻截圖）

點擊下圖睇秦海璐感受：

+ 6 + 6 + 6

不得不講，秦海璐說得的確有道理，且幾乎每一集張馨月都在哭訴，原本一開始很多網友都開始對她改觀，覺得她性格不錯，但太多次這樣的情況之後，就令觀眾感覺有點厭煩了。