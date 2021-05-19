法網伊人｜石修當年外形不輸李克勤　72歲型到震演忘年戀都冇問題

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-19 23:00

由李克勤、郭可盈、謝天華和吳綺莉主演的2002年TVB劇集《法網伊人》現正於翡翠台深宵時段重播，在劇中飾演志朗（李克勤 飾）的實習師父兼繼父「CT」的石修雖然當年已54歲，不過論外形其實絕對不輸飾演繼子的李克勤，更因此被外界稱作娛樂圈的型佬代表，經常獲安排飾演上流社會的有錢人，或者有權有勢的商人或高層。

石修在劇中飾演李克勤的實習師父兼繼父「CT」。（《法網伊人》影片截圖）

不經不覺石修今年已經72歲，雖然拍劇產量大減，但他憑着一副凍齡外表，身邊的女拍檔愈來愈年輕，因此近年所拍的作品尤其受到觀眾注目。早前他除了在《反黑路人甲》中力追年輕40年的高海寧，更在《香港愛情故事》與30歲的劉溫馨上演老夫少妻的忘年戀，但畫面上仍毫無違和感獲觀眾大讚keep得好。他曾在訪問中透露，自己近年的腰圍都是保持34吋，身形絕對不輸一眾後生仔！

石修當年54歲。（《法網伊人》影片截圖）

年輕石修19年的李克勤飾演石修的繼兒子。（《法網伊人》影片截圖）

除了石修愈老愈有味道之外，就連他的兒子陳宇琛一樣遺傳到優良基因唔識老，現年41歲的陳宇琛今年因久違復出拍《男排女將》，憑沒有變過的外形而再度受到注目，與爸爸石修獲外界封為「凍齡父子」。

現年72歲的石修和兒子陳宇琛和獲外界封為「凍齡父子」。（IG@sam_chan_yu_sum）

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