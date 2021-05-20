讓生活好看2 | 張栢芝被兒子問「如何拖女生手」　高情商回應獲讚

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-20 14:15

張栢芝在真人騷《讓生活好看2》中揭露了不少自己生活中的習慣與趣事，深受網友喜愛。最新一集中，她還大談同兒子、父母的關係。

栢芝手機wallpaper是同Lucas的照片。（視頻截圖）

雖然從小父母就已離婚，但栢芝表示對自己沒有影響：「他們兩個很開通，我們什麼都講，女生應該跟媽媽講的事，我都會跟我爸講，情感問題什麼都講」，同父母的相處就如朋友一樣。隨著年月的增長，父母也在一天天變老，不過栢芝並不在乎他們的容貌變老，而是一些細節令她心疼：「比如說我突然間會買一個電飯煲，糖尿病不能吃白米飯，那個飯就是把所有的糖分流失給那些老人家吃的。她非常開心，比收到一台車更開心，因為可以吃多一點，都不會影響到健康。」這令栢芝覺得，媽媽真的擔心自己了，她擔心自己代表她老了。

栢芝在生活細節中，感受到父母真的變老了。（視頻截圖）

栢芝續指道，現在同兒子的關係也是好似朋友一樣，對方會同她分享心事：「比方說他喜歡上一個女生，然後他也會跟我講，那個女生蠻好的，什麼什麼的，然後突然間會問我：『媽媽，如果拖一個女生的手應該怎麼拖啊？』這樣子。」栢芝笑言平時都兒子之間的溝通比較不正經，所以就回應說：「那個問題我不懂，因為我從來不會拖手，怕被媒體拍到。」不過這其中卻藏有小心思，栢芝解釋道：「其實我想要選擇一個方法就是，我不想要直接他那麼小就告訴他拖手是對的，但是我又不想要跟他的朋友關係斷了，所以我就用另外一個方法，這樣就把話題斷了。」

栢芝以幽默的方式回應兒子拖手問題。（視頻截圖）

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