雷莊𠒇慨歎香港生活不快樂　加拿大日日曬日光浴更快樂

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-21 11:00

2017年港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）雖然已淡出娛樂圈返回加拿大生活，但依然經常更新Instagram分享多姿多采的生活，一舉一動依然受到注目。她日前感性在Instagram發文，坦言自己當年在香港並不快樂：「經常有人問我為什麼離開香港。事實是我想要更多的東西... 你知道嗎？ 我絕對比以前更快樂、更自立、更自由。我愛香港… 但這個地方並不能滿足我的夢想。」

雷莊𠒇是2017年的香港小姐冠軍。（資料圖片）

雷莊𠒇回加拿大後經常在IG與男友放閃。（Instagram：@juliettelouie）

她又表示，人人常說香港的美食、基礎設施和奢侈品是例外，但為了自己的野心，這些還是可以放棄的：「撇除所有我的香港朋友，他們是我的夥伴，你知道我說的是誰。 你使派對聚會變得更有活力，我很想念你們！」

雷莊𠒇坦言在加拿大生活過得更快樂、更自由。（Instagram：@juliettelouie）

雷莊𠒇又上載幾張在樹上影的照片，照片中的她擺出泰山般的動作笑得非常燦爛，不少網民都表示祝福，並表示見到她做對決定很為她感到開心。她隨後又在限時動態分享自己曬日光浴的照片，大曬在加拿大寫意到極的生活。

雷莊𠒇非常享受朝早的陽光。（Instagram：@juliettelouie）

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