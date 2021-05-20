吳若希細佬見家姐幸福家庭感孤單　姊弟情深相擁而泣：你好生性

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-20 13:57

吳若希（Jinny）在網上的言論一向出位，早前在網上因要求農莊刪除照片被網民指責「好大官威」，之後又因為被網民留言指曾在酒廊見過她而焫着Jinny。不過，她的心情似乎依然沒有受到太大的影響，繼續做好自己的YouTube Channel，昨日（19日）更上載一條與年紀相差12歲的親生弟弟Carson所拍的「Q & A」影片，說着說着兩人竟然都相當感觸喊到收唔到掣，要無奈cut機！

吳若希在最新的YouTube片就來年紀相差12歲的親生弟弟Carson做嘉賓。（YouTube：Jinny Ng 吳若希）

事關Jinny和細佬在影片中先答熱身問題，互相答對方的生日、喜歡的顏色、愛看的卡通片等等，之後就要開始爆料講對方的拍拖次數，細佬指家姐應該拍過四至五次拖，更表示自己現時只拍第二次拖，不過隨即被Jinny反擊指細佬講大話：「即係你之前嗰啲puppy love唔計嘅？」令Carson面都紅晒大感尷尬只能以笑蓋過。問道兩人如何用一個形容詞形容對方，Jinny以「靚仔」來形容細佬，而細佬則非常認真地大讚家姐：「對屋企人好好、對我好好、好愛我、好錫我。」

吳若希細佬慘被爆大鑊。（YouTube：Jinny Ng 吳若希）

吳若希被細佬話老！（YouTube：Jinny Ng 吳若希）

令吳若希好不滿！（YouTube：Jinny Ng 吳若希）

細佬慨歎自己因為2015年起就不與父母同住經常覺得很孤單，尤其是升中派位時見到其他學生都與自己父母分享的感覺好溫馨，然而自己只能夠獨自回家，幸好有家姐在夜晚回家之後會與自己聊天才覺得自己原來並不孤單有人關心。Jinny表示對於兩姊弟來說，家人就是死穴，更表示其實自己當初要生細仔就是希望能讓大女有個兄弟姊妹：「有兄弟姊妹陪住自己成長係一件好幸運嘅事，當我自己都係一個人嘅時候，有咩事起嚟身體唔舒服或唔開心嘅時候，有個人陪住你嘅感覺已經好好。」

吳若希和細佬感情相當好。（Instagram：@jinnyng）

Carson向家姐承諾自己會生性，不讓姐姐擔心。（YouTube：Jinny Ng 吳若希）

Carson講完之後忍不住流淚，令吳若希很錯愕。（YouTube：Jinny Ng 吳若希）

吳若希亦喊埋一份。（YouTube：Jinny Ng 吳若希）

Carson又突然自爆，當年家姐懷孕的時候曾經一度好擔心自己會從此失寵而哭：「我當時覺得你係我唯一最親近嘅人，但你有咗，我就會諗：『我家姐有咗屬於佢自己嘅家庭，我係咪之後就一個人？我應該要更加獨立。』我最驚就係我做咗啲咩去影響到你嘅生活，無論我第時冇乜出息，我都一定要努力去做好自己，唔好畀家姐擔心。」之後他突然講忍不住眼淚，身旁的Jinny見到亦突然流淚喊到收唔到掣，更拍拍細佬膊頭安慰他：「我知你好生性！」

見到吳若希一家四口好幸福，卻令Jinny的細佬不開心。（Instagram：@jinnyng）

兩姊弟都喊到收唔到掣。（YouTube：Jinny Ng 吳若希）

吳若希拍拍細佬膊頭安慰他。（YouTube：Jinny Ng 吳若希）

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