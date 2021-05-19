TWINS出道20周年新歌處處呼應舊歌　過百萬點擊MV邊首最受歡迎？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-19 21:21

阿Sa蔡卓妍和阿嬌鍾欣潼組成的TWINS於2001年正式出道，不經不覺已經出道20周年，昨日（18日）兩人除了在Instagram開直播與粉絲慶祝之外，亦公開了20周年新歌《小小女人》的MV。MV中不少場面和歌詞都呼應了TWINS歷年來多首經典歌的元素，令不少歌迷都表示MV好有心思，令人相當感動。

阿Sa和阿嬌在直播中咀嘴慶祝出道20周年。（Instagram：@choisaaaa）

Kenny關智斌都有在直播中自彈自唱《風箏與風》。（Instagram：@choisaaaa）

《小小女人》MV一開始由阿Sa和阿嬌兩人揭開回憶序幕，帶大家跌進舊時的回憶入面，皆因她們身處的動畫場面其實正正就是舊歌MV內的一些場景，例如以課室去代表《女校男生》、大丸百貨去代表《下一站天后》、士多啤梨蘋果橙去代表《士多啤梨蘋果橙》、籃球場去代表《愛情當入樽》等等。

TWINS出道20周年推出新歌《小小女人》。（《小小女人》MV影片截圖）

該歌曲的歌詞裏亦有不少地方與她們的經典歌作出呼應，例如「想追風箏與風卻跌倒」來呼應《風箏與風》、「明白愛未大過天」來呼應《戀愛大過天》、「由細到大 未忘飲歌」來呼應《飲歌》、「嗚謝最初心痛一課」來呼應《多謝失戀》等等，不少多年來陪伴TWINS走過的歌迷都表示非常感動，20年回憶湧現眼前，亦大讚伍樂城和張楚翹功架十足。

在過去二十年裏，TWINS推出過多首幾乎人人都識唱的金曲，究竟哪一首歌曲最高人氣，在YouTube錄得最高的點擊次數？點擊下圖觀看以下20首過百萬點擊的MV排名：