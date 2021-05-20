浙江衛視抄央視年半前短片遭點名　Angelababy黃旭熙等有份拍攝

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-20 20:15

內地浙江衛視2019年因拍攝真人騷《追我吧》不當，導致台灣男星高以翔猝死，遭到全網聲討，口碑一落千丈。今日（20日），浙江衛視又被央視點名批評，再度被推向輿論的風口浪尖。

【高以翔逝世】網友發起「二十問浙江衛視」：只求公布真相！

事緣中央電視台電影頻道CCTV-6在2019年曾推出「星辰大海青年演員優選計劃」，並月2020年1月1日發布宣傳片《星辰大海》，邀請易烊千璽、周冬雨、王俊凱等演員拍攝。無獨有偶，今日浙江衛視發布「520特别版星辰大海」，同樣有一班演員李晨、Angelababy、黃旭熙等助陣，不過，這條短片從創意、形式、佈景乃至分鏡都同CCTV-6當年的畫面驚人一致，因此官方微博特別截下對比畫面，在微博狠批浙江衛視抄襲，並保留採取法律手段維護合法利益的權利，呼籲各方樹立版權意識、尊重原創。

CCTV-6全文。（微博截圖）

幾個鐘後，浙江衛視總監林涌通過內地媒體回應表示，都是同行，初步認為這件事存在誤解，正抓緊同央視電影頻道進行溝通。

浙江衛視總監通過內媒回應。（微博圖片）

對此，網友們都紛紛支持央視維權，更狠批浙江衛視厚顏無恥：「不能說毫無關係吧，起碼也是一模一樣」、「不要臉的殺人台」、「人家是六公主你是殺人台，還同行呢」等，再次炮轟。