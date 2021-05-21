林作前哨戰零底線露體都冇所謂 裕美爆：佢喺阿媽面前都裸體

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-21 17:55

拳賽門票已經作內部認購，最貴價值達2萬8，林作指：「應該冇咩人買，最後咪搵親朋戚友嚟。」（陳順禎攝）

林作與鍾培生的拳賽9月才上演，賽前一來一往的口水戰已相當精彩，二人將會在拳賽前拍攝17LIVE的特備節目《鍾林大戰》，不過二人周五（21日）出席記者會就堅拒並排合照，火藥味濃。林作攜女友裕美一同出席，聲言每日均勤奮練拳，更開始練成腹肌：「日日都練，越來越大隻、越來越打得，畀多四個月我覺得自己贏梗！」裕美亦認同此說法：「佢之前手瓜係軟嘅，以前我覺得自己大隻過佢，而家平衡返好開心，終於似返個男人。」對於早前被指與女教練對賽，林作就不覺女教練較弱：「女人好打得㗎，我隔籬呢個高手嚟！」

林作、鍾培生在記者會上堅拒合照，連記者會都分開做訪問。

至於答應拍攝前哨戰節目的原因，林作坦言：「因為有錢，我阿媽冇畀錢我，所以我需要錢！」他直言受邀金額達6位數：「都滿意，頂得到去9月，始終要打完先有100萬。」林作聲言已準備必殺技在前哨戰中先聲奪人，更不為自己設底線，談起近日《ERROR自肥企画》之尺度他就說OK：「露體露毛都冇乜所謂，我睇過節目都OK，呢啲尺度好濕碎！」裕美大爆：「佢最近先喺阿媽面前裸體，完全冇着！」

林作同鍾培生的口水戰，亦吸引了不少傳媒採訪。

談起鍾培生欲邀林作前度麥明詩做拳賽嘉賓，他就含糊回覆指：「我唔知佢安排點，但係我當晚除咗拳賽冇辦法留意任何嘢，打完就走㗎啦，其他我唔知佢點。」在旁的裕美亦幫口道：「佢除咗眼鏡就乜都睇唔到！」