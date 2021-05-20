ERROR自肥企画︱保錡反省完畢走出雪櫃　憑兩大特質終獲觀眾原諒

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-20 23:05

由ViuTV幕後團隊「無制限OT編集団」製作、ERROR四位成員193（郭嘉駿）、梁業（肥仔）、吳保錡和阿Dee（何啟華）主持的真人騷節目《ERROR自肥企画》話題甚多，不但帶挈193突圍而出，IG突破33萬粉絲超越人氣王姜濤成16子之冠，連早前因失言而導致負評如潮、形象跌至谷底的保錡都翻身成功。 保錡在節目中憑努力不懈的形象使觀眾改觀，從人人喊罵、翻身無望的「負評王」，到大家主動給予他自省的機會、鼓勵他不要一沉不起，這個過程相信他本人亦感觸良多，使他在自肥計劃最後部份忍不住落淚！

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付出的努力有目共睹

有翻看《花姐ERROR遊》的觀眾大概都知道保錡有「快吞轟」這個名號、為求娛樂圈中的一席位凡任務皆搏盡、奪不顧身去做，拼命的模樣在觀眾心中留下深刻印象；不過在《ERROR自肥企画》播出之前，仍有聲音指公眾人物沒有做到以身作則，不值得二度機會；所以在ERROR其他三子在節目中「自肥」之時，保錡則交由製作組替他安排三大挑戰：搖搖、片石仔、結他，而每次挑戰前他都會決心：「我一定要做到！」

雖然保錡首個任務以失敗告終，但及後兩個任務的成功均讓觀眾見證了他在過程中的努力，以致保錡在最後落淚指久違尋回初心：「呢個地方好難捱，可能俾人鬧、又俾人抨擊，但係好開心，無論點都好，都係你哋（無制限OT編集団）帶我出嚟。」

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真性情下藏隱憂

其實保錡不時在節目中展露真性情的一面，在《花姐ERROR遊》中有兩幕其實尤為深刻，其一是滑雪場，當身為監製的花姐勃然大怒訓斥製作組之際，現場氣氛降至冰點，唯有保錡首當其衝為製作組仗義發言；其二是他在笨豬跳面前因恐懼聲淚俱下，一向拼命的他自責無法完成任務，這是他在節目中展現的真誠，可是正正因為這份真情流露，也令他容易在受情緒驅使的情況下衝口而出，這也是最為容易說錯話、繼而惹禍的狀態，然而大眾對「公眾人物」還是有概定印象，不能200％以真面目示人，所以若保錡不希望重蹈覆轍，往後更需謹慎言行，畢竟不是每次都有「無制限OT編集団」可以替他洗底，誠如網民在他的IG留言：「Mike導幫到你盡，以後生生性性，加油！」

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