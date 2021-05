MIRROR的人氣王姜濤曾在21歲生日的直播中,透露希望在完成一連六場演唱會後能擁有一段假期沉澱身心,以調節狀態,不過近來他似乎仍馬不停蹄地工作。周四(20日)姜濤更無預警同時在IG出帖文及限時動態,以黑底白字寫下一句:「I’m tired of everything」,令一眾姜糖心疼不已,隊友隨即為他打氣,Edan(呂爵安)寫道:「頂住啊❤️錫啖你啦」;Anson Lo(盧瀚霆)留言:「Hang in here」;彭秀慧留言:「Relax and give time and patience to everything. 」林奕匡亦留下加油的Emoji;網民甚是擔心他的狀態,着他累了就好好休息。而帖文發布半小時,已獲逾2萬讚好,足見他人氣高企。