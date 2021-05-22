白玉蘭獎公布提名名單　楊冪迪麗熱巴等一線女神絕緣獎項

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-22 09:00

一年一度中國電視劇大獎，第27屆白玉蘭獎於今日（21日）公布入圍名單，當中《山海情》以10項提名領跑，剛剛播完不久的大熱劇集《覺醒年代》以及好評如潮的高分劇《裝台》分別獲8項、7項提名。

上述的三套劇集，題材方面相對嚴肅，參演的男演員基本都是35歲以上的實力派，且都有份入圍最佳男主角，包括于和偉（《覺醒年代》）、黃軒（《山海情》）、張嘉益（《裝台》）、陳建斌（《三叉戟》）、王凱（《大江大河2》）。

除此之外，亦有通俗的都市劇集《流金歲月》、《三十而已》入圍最佳劇集，兩套劇的主演倪妮、童瑤都有份提名最佳女主角，同樣入圍該獎項的還有譚松韻（《以家人之名》）、熱依扎（《山海情》）以及閆妮（《裝台》）。當中譚松韻是首位提名白玉蘭最佳女主角的90後演員，她在《以家人之名》中飾演李尖尖，30歲的她駕馭高中生角色游刃有餘，到後期的成人階段也演繹得不錯，演技算得上是90後中的佼佼者，作為電視劇最權威的獎項之一，無論得獎與否，相信已經是對譚松韻演技的肯定。

譚松韻的高中生造型毫無違和感。（劇照）

由此可見，流量明星基本與白玉蘭獎絕緣，雖然熱巴去年至今接連有《三生三世枕上書》、《幸福，觸手可及！》以及前不久播完的《長歌行》，可惜都反響平平，有不少詬病之處。另一位頂流楊冪，在這一年來，只有一套劇集《暴風眼》播出，講述國安人員保護國家稀有資源不被境外勢力走私交易的故事，但收視同口碑都不盡如人意。對於偶像措施提名機會，不少粉絲都怪責楊冪公司嘉行傳媒的自製劇，更列舉出楊冪出道以來的成績，為偶像抱不平。而另一位90後流量演員楊紫這一年來則無作品推出。

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