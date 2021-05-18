我是遺物整理師｜李帝勳為角色密密操肌3個月　想破戒赴台飲珍奶

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-18 00:30

李帝勳近期帶來Netflix原創韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》，日前他與劇中男星陳俊翔接受台灣媒體越洋訪問，李帝勳13年前曾訪台，印象極佳，受訪時一再強調想念台灣美食：「真的好想吃，想到快瘋了！很想馬上跑去喝牛肉湯、珍珠奶茶以及擔擔麵」，讓一旁的陳俊翔也聽得直流口水。

李帝勳在劇中原是拳擊手，因一時傷人而入獄，因為需要裸露上半身，特地花了三個月狂操肌肉：「我做了很多和平時不一樣的運動、重訓，也跟很多教練學習拳擊的架式」，他與徒弟李宰旭有大量對打戲，許多滾地、纏鬥都來真的，卻直呼過癮，他說自己原本就熱愛拳擊，這次終於圓夢拍打戲，身體雖然受傷，也很滿足。

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李帝勳過往演《解碼追兇》（又譯《Signal信號》）、《模範計程車》，風格較為嚴肅，此次在《我是遺物整理師》所飾演的「尚久」，個性較為隨性且不修邊幅，但他直呼這角色很吸引人，「雖然他讓人不想靠近，他的心裡仍保有溫暖的一面」。

陳俊翔曾在《愛的迫降》演出「北韓F4」老么而爆紅，這次的角色有亞斯柏格症特質，事先也有參考過美劇《好醫生》（The Good Doctor），積極與導演討論聲音的語調變化，最後台灣媒體請他用三個形容詞形容李帝勳，他靦腆笑說「長得超帥的，超級帥氣的，還有超級貼心的」，讓李帝勳心花怒放，要他多說一點，並手指愛心感謝陳俊翔，展現兩人的好交情。《我是遺物整理師》全10集已在Netflix上架。

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