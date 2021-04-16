乘風破浪的姐姐2 |黃曉明前女友曬長腿應戰　李菲兒真唱熱舞終輸

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-16 21:25

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》總決賽成團夜今（16日）以直播形式播出，14位姐姐將進行最後一次對決爭取7人組團出道。而第一個環節就是三人戰，那英組同周筆暢組先後陸續派人進行一對一對決，而第一位應戰的就是黃曉明的前女友李菲兒PK歌手吉克雋逸。

黃曉明前女友李菲兒因為參加節目而增加不少話題。（黃曉明微博圖片﹑影片截圖）

一上場二人已經霸氣十足，面對吉克雋逸的宣戰言論時，李菲兒亦完全不客氣，更揚言會「以柔克剛」。身穿露背裝的吉克雋逸就率先勁爆開唱《特別聲明》，隨着音樂的節奏她又唱又跳，即時炒高現場氣氛。然而，面對對手如此勁爆的表演，李菲兒一度顯得緊張，在獲得隊友的打氣後，她就赤腳登場。

吉克雋逸唱跳《特別聲明》。（影片截圖）

身穿白色露腿裝的李菲兒則選唱中文版《Moonlight》，隨着音樂的節奏她就瞬間變臉，化身霸氣精靈又唱又跳，舞蹈動作乾淨俐落且歌聲亦非常不俗，整體舞蹈變化比吉克雋逸來得多。不過最終吉克雋逸就以475票贏了449票的李菲兒，雖然她輸了這一場比賽，不過網上對她的表演評價相當高，紛紛表示其唱功有質感跳舞有力量感，希望她能夠順利出道。

李菲兒的舞蹈相當有力量感。（影片截圖）

最後由吉克雋逸勝出。（影片截圖）