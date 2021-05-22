GD@BIGBANG買一幅名畫等於三層樓　金俊秀豪宅有24K鍍金大床？

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-22 22:00

韓國節目《演中Live》昨日（21日）的一集中，公開了家中擁超名貴收藏品的韓星排行榜。除了排行第11位的BTS防彈少年團RM成焦點外，排行第二及三的金俊秀和BIGBANG GD也引來網民熱議。

BTS防彈少年團RM年紀輕輕就擠身第11位。（KBS截圖）

雖然GD不時在IG透露大屋內的照片，但粉絲依舊對他高達112億韓元（約7,700萬港元）的豪宅相當好奇。而每次GD上傳新照，網友都會偵探上身，查看巨星家中各樣傢私的價錢，但每次都仍被億億聲的高價驚訝到。喜歡收藏藝術品的GD亦曾曬出家中來自世界各地大師的作品，一幅畫能買起三個位於首爾的單位，根本就是小型博物館一樣。

GD豪宅擺滿藝術品就像小型博物館一樣。（KBS截圖）

按圖睇GD博物館般的家有多誇張：

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而住在韓國最高級Penthouse的金俊秀，則憑24K鍍金的土豪大床排行第二。金俊秀的豪宅不單只有最上流圈人士入住，裡面金碧輝煌的裝修更是非常搶鏡。金俊秀正在使用的高級意大利傢俬，更是美國前總統特朗普都有用，單是書枱和皇帝椅已價值約3,500萬韓元（約24萬港元）。

金俊秀大屋相當金碧輝煌，一看就知道所有傢俬有多高價。（KBS截圖）

按圖睇金俊秀的黃金大屋：

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