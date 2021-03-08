Rain、金泰希3700萬大屋再公開　滿佈育兒痕跡貼地又有愛

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-08 22:00

上集《全知干預視角》中，Rain首次公開與金泰希的愛巢。雖然只公開了其中一層，又被網民批評裝修簡陋，但依然成為焦點。日前（6日）播出的一集中，Rain再加碼公開少量大宅內部，家中佈滿育兒痕跡獲讚超有愛。

同場加映：Rain、金泰希愛巢首公開 3,700萬大屋裝修竟然極簡陋

Rain於新一集中，公開了大宅大門至玄關及廚房內部。可見進入Rain家大門後，就有一條通往一及二樓的樓梯，設計比放滿健身器材的一層豪華得多。由於新冠肺炎疫情嚴重，Rain也與大家一樣，進門要消毒全身才入內，意外地有種親切感。上一層樓梯後就到達Rain大屋的開放式廚房，廚房主要以白色雲石配深色櫥櫃，加上深啡色木地版及金屬吊燈，觀眾終於感受到天王家的氣勢。Rain表示家中裝修由他設計，廚房中間的島型島台相當吸睛。

Rain大屋進門就是樓梯。（mbc）

Rain和金泰希大屋佈滿育兒痕跡。（mbc）

按圖睇Rain和金泰希愛巢的育兒痕跡：

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雖然節目只是加碼公開了小部分，但已見到Rain及金泰希家充滿育兒痕跡。除了大門樓梯的安全欄外，廚房中亦可見到小朋友用的高櫈、奶樽消毒機、貼滿貼紙的雪櫃和BB床等，只是看影片已感受到一家人幸福滿瀉。節目中的Rain更親自到市場買海鮮，親手為兩名愛女及金泰希拆蟹肉煮飯，大曬慈父好老公形象。

Rain親手為家人準備晚餐，被讚是慈父好老公。（MBC）

按圖睇參觀廚房：

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順便睇埋Rain日常乘搭的豪華休閒車：