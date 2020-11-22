Kai@EXO公開近二千呎獨居大屋　估計「上車」入場費要1400萬港元

26歲韓國人氣1男團EXO成員Kai，日前在節目《我獨自生活》中，首次公開他近二千呎的獨居大屋。由於粉絲一直都對偶像的私生活相當好奇，因此馬上成為焦點，同時大屋簡潔型格的設計亦造成話題。

EXO Kai大方公開獨居大屋，馬上成為引來網民熱議。（MBC）

Kai今年才開始獨居生活，搬入大屋已經4個月。從節目中可見，Kai大屋最少有兩個洗手間和4間房，包括主人睡房、書房及兩個衣帽間。當中巨型客廳中央擺放的長梳化最為吸睛，甚至有粉絲笑言「坐滿EXO成員都仍有空位」。Kai的大屋主要走黑白色路線，利用入牆門造出「冇門」錯覺，並利用幾道門把客廳、睡房、書房和衣帽間連成一圈，設計特別而成為網上熱話。

Kai大屋的梳化完全夠EXO全員用！（MBC）

首先參觀Kai大屋客廳和廚房：

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雖然節目中未有透露Kai大屋的實際位置，但眼利的網友猜測大屋位於首爾盤浦洞，距離蒙馬特公園約5分鐘路程。有指Kai的獨居大屋至少有55坪，即約1,960呎，因此活動空間相當多。不過Kai大屋的售價也不低，網友表示同區55坪大屋一般叫價20億韓元（約1,400萬港元），加上Kai放滿兩個衣帽間的衣服，完全盡顯EXO的吸金力。

兩個衣帽間打通後，擺滿Kai的衣服和飾物。（MBC）

再參觀Kai的睡房、書房及兩個衣帽間：

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