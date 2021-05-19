逆天奇案｜林子超唔演奸角跌Watt？　獨白戲被批太過火：下咗苦功

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-19 20:20

TVB劇集《逆天奇案》單元故事「預謀謀殺」雖然只有短短兩集就結束，但查案過程一樣精彩，當中以校園欺凌為主題引來不少人反思，而彭國忠（洪卓立飾）的遭遇更令人不勝唏噓。在昨晚（18日）播出的一集中，彭國忠被揭發預謀殺人後，情緒終於爆發，而洪卓立在演繹這一幕時雙眼通紅，最後默默流淚，不少觀眾都大讚他表情到位，令人刮目相看！而飾演寡佬的林子超（Andy）在問話時咄咄逼人，但最後講出自己曾欺凌同學的一段獨白戲同樣討論度十足！

飾演彭國忠的洪卓立在演繹時雙眼通紅，最後默默流淚，不少觀眾都大讚他表情到位。（YouTube影片截圖）

寡佬（林子超飾）咬實彭國忠唔放！（YouTube影片截圖）

劇中寡佬（林子超飾）堅信彭國忠是因為曾被欺凌，所以早有預謀要報仇，最後殺死三位中學同學，期間咬實彭國忠不放，終於查出真相，Andy在接受《香港01》訪問時亦有剖白感受：「我其實同情阿忠俾人欺凌，但我矛盾嘅位係因為我係一個執法人員，我有責任令佢繩之於法，我知道佢好慘，但同時佢亦需要面對法律嘅制裁，因為佢真係殺咗人，而我嘅心結係當我知道錯嘅時候連講句對唔住嘅機會都冇。最尾嗰段獨白係我下咗最大嘅苦功，因為要由敘述一個事情，到逐步建立一個情緒，甚至雙眼通紅、去喊，內心個歷程係好大，咁我就要不斷去諗人生好內疚嘅事情，令到自己投入角色，講到嗰段對白而唔奇怪，亦都係我今次呢套劇最大嘅挑戰。」

Andy透露為了這段獨白戲下了不少苦功。（影片截圖）

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Andy曾在劇集《法證先鋒IV》中飾演弒父兇手，既演活了兇手內心的矛盾，又表達到孝順仔與兇手心理之間的反差，而他在《宮心計2深宮計》中同樣飾演心狠手辣的角色太醫仔陳茗風，不但欺師滅祖送文太醫（袁文傑飾）上絕路，更為皇后（胡定欣飾）做盡壞事！Andy兩次飾演奸角都因演技精湛而備受讚賞，但今次飾演寡佬就被批太過火，對此他就解釋道：「冇可能所有人都喜歡你嘅演出，但我就好畀心機去做好每一個角色，我覺得有人談論已經係一件好好嘅事，證明咗佢哋有睇。（演奸角發揮空間大啲？）好多時觀眾睇到奸角嘅起承轉合幅度會大啲，容易去掌握，但演忠嘅時候內心戲都要鋪排，譬如我今次做執法人員同過去嘅角色唔同，我都要下苦功令到出嚟嘅效果舒服，所以我又覺得冇乜太大分別。」

Andy曾在《宮心計2深宮計》中飾演心狠手辣的太醫仔陳茗風，令人留下深刻印象。（電視截圖）

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皮膚白淨，身形又大隻的Andy笑容陽光，更有網民封他做港版許光漢，不過他就謙稱不敢當：「之前《想見你》（播出）嘅時候呢，啲人都有話似，但我唔敢認呀，我驚我認咗之後會俾人打，所以我而家剪短咗頭髮，我而家覺得自己似陳小春多啲。夏天我想有個新嘅形象改變下，剪短晒頭髮又曬黑，好似陽光啲！」

有網民指Andy同台灣男星許光漢外形相似。（IG@kuanghanhsu）