逆天奇案．短評｜案中案結局反轉精彩　女主角林夏薇變陪襯？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-16 08:00

由陳展鵬、黃智賢、林夏薇、馮盈盈等主演的TVB劇集《逆天奇案》自播出以來好評如潮，先是一單「殺虎案」為觀眾帶來震撼，劇集來到第2周亦絕無悶場，兩單案件都十分精彩，尤其是結局反轉再反轉，令人意想不到！

原來阿拉維（陳彼得飾）同「殺虎案」無關。（YouTube影片截圖）

案中案吸引劇情緊張

本周開頭緊接着上周的劇情，恐怖分子阿拉維（陳彼得飾）的出現看似與「殺虎案」有關，這個鋪排已經成功勾住觀眾的好奇心，但之後賊王葉子雄（冼灝英飾）出場，表面上是要召集同黨再打劫，但原來是受恐怖組織委託殺死阿拉維。奸詐的賊王在屋企佈下重重機關，相信不少觀眾在睇劇時都恍如置身其中，戥劇中角色緊張，這也正是劇集的成功之處，令觀眾代入感十足。而另一單案件「消失的子彈」就更加精彩，最後真相揭露的那一刻，絕對令不少劇迷感到驚訝。

賊王葉子雄（冼灝英飾）同警方鬥智鬥力這一場戲都好精彩。（YouTube影片截圖）

鮑起靜客串演出！（YouTube影片截圖）

演員演技出色有新鮮感

在「消失的子彈」這單案中，除了真相反轉再反轉令人驚喜之外，單元故事的兩位主角黃嘉樂同林熹瞳的表現都大獲好評。當中在探監的一場戲中，飾演李世華的黃嘉樂既要表現出得知女友曾被強姦的心痛同自責，又要演繹出憤怒的一面，幾種情緒他都完美呈現。而飾演阿芝的林熹瞳同樣出色，當中她在法庭上聽Hazel（蔣祖曼飾）重述一次她被強姦的經歷時，先是十分驚恐，之後愈來愈激動，最後情緒終於崩潰痛哭，整個過程循序漸進，令觀眾感同身受。首次參演TVB劇集的林熹瞳既有新鮮感，演技亦備受認同，不少網民都期待她更多演出！

阿芝（林熹瞳飾）在庭上崩潰痛哭！（YouTube影片截圖）

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女主角林夏薇戲份太少變陪襯

飾演森Sir（陳展鵬飾）女友阿Wing的林夏薇，今次是她繼2019年劇集《十二傳說》及《金宵大廈》後再推出新作，亦是薇薇同陳展鵬第四度合作，不過作為劇集女主角的她暫時戲份並不多。飾演CIB警員的薇薇角色設定是一位廿四孝女友，性格溫柔，不爭不搶，發揮空間相對比較少。反而飾演Ana的馮盈盈不但經常與陳展鵬同場，更因為與劇集主線「殺虎案」息息相關，所以戲份重得多，不少劇迷都戥薇薇感到不值，認為明明是女一的她慘變陪襯，完全浪費了一位好演員！

飾演CIB警員阿Wing的林夏薇戲份少。（YouTube影片截圖）