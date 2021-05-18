逆天奇案｜洪卓立破格演出殺人犯　面腫腫現黑眼圈花美男形象不再

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-18 16:52

TVB劇集《逆天奇案》全新單元「預謀誤殺」以彭國忠（洪卓立飾）殘忍殺害三位中學同學為故事，劇情講到彭國忠在緬甸殺了三位舊同學林進豪（馮奕森飾）、張志民（王致狄飾）及王明彬（陳俊堅飾），之後潛逃返港。森Sir（陳展鵬飾）率領A Team破門而入，將彭國忠拘捕，但彭國忠一臉愕然，飾演彭國忠的洪卓立在劇中以宅男造型登場，面圓圓、黑眼圈及眼袋盡現，花美男形象不再！

洪卓立在劇中飾演殺人犯彭國忠。（YouTube影片截圖）

彭國忠特別向法援署點名要求鍾大狀（蔣祖曼飾）擔任辯護律師，他直認自己殺害了三位舊同學，並回憶當日的情形，原來他在中學時期一直被三人欺凌，當日三位舊同學飲醉酒後重提當年欺負彭國忠的種種事跡，雖然彭國忠已經一再強調不願再提，但三人繼續奚落他，令彭國忠非常憤怒，他更激動到拿起生果刀狂捅三人，不過他就表示自己是酒後一時衝動：「我冇諗過會咁樣㗎，我冇諗過自己夠膽殺人㗎。」

彭國忠直認自己殺害了三位舊同學，但就指自己無心。（YouTube影片截圖）

狂捅！（YouTube影片截圖）

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一向斯斯文文的洪卓立，今次破格登場，在劇中飾演殺人犯彭國忠，同平時的形象大不同，飾演宅男的他膽小怕事，眼神閃縮，但殺人時又一秒變臉，冷血又眼神兇狠！今次是洪卓立繼2001年劇集《魚躍在花見》後再參演TVB劇集，雖然不少劇迷大讚他今次演殺人犯有突破，但就直言他殘了不少，面部浮腫、眼袋明顯，完全不似34歲。

洪卓立曾參演2001年劇集《魚躍在花見》。（TVB）

當年參加英皇新秀歌唱大賽奪得亞軍後入行的洪卓立，主打清新花美男路線，高大靚仔的他大受歡迎，憑一首《彌敦道》爆紅。出道14年的洪卓立早前為了拍攝新歌《你那邊好嗎》MV而蒐集同事、導演及工作人員的兒時照片，他更一連Post出幾張自己中學時期的舊照，相中的他青靚白淨，一臉青澀。對於今次在劇中殘爆出鏡，洪卓立就笑言：「逆天奇案簡直是事業上的巔峰之作，舉世無雙，我指我當時的體重...看完告訴我好不好看。」網民紛紛留言表示支持！

當年真係青靚白淨！（IG@hungcl）

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