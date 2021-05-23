《造美人》宣傳照曬肥肉、粗腿勁真實　參加者大起底有位風格大膽

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-23 21:28

ViuTV的綜藝節目製作出名「破格」，而即將播出的節目中，除了有令人關注、於6月7日起播放的《調教你MIRROR》外，同日首播的還有另類選美真人騷《造美人》。根據早前ViuTV發放的資料所介紹，節目將以選美和真人騷互相結合，透過一群不限年齡、學識、身份的女性參與。一班參加者除了經歷為期三個月關於飲食調校、身體塑形訓練的課程，部份佳麗更可自選在訓練期間參與醫學美容等相關療程，而期間更有大大小小不同的活動、集宿和考驗。當中在不同考試階段均設排名機制，如能名列前茅歸入精英組成為尖子，將會得到不同的獎勵和優惠。

不少網民期待這個新節目。（Facebook截圖@ViuTV）

而ViuTV Facebook專頁亦發放了一班佳麗改造前的照片，當中除了有簡單個人資料外，亦有寫道她們最不滿意自己的地方，更有一欄是「曾經改造」的部位。宣傳照中，一班參加者穿上全白的貼身運動服，身形缺陷展現於人前，有一兩個參加者更以近乎素顏的外表影相，極有勇氣！ViuTV的帖文寫道︰「【臨瞓前畀啲刺激你!全新另類美選真人騷《造美人》16強登場!】嶄新選美節目《造美人》經過節目組精挑細選之後，終於選出最終16強!佢哋將會於6月7日(星期一晚) 9:30挑戰自己，亦都挑戰你眼球，一齊用自己嘅後天努力，令自己由外靚到內，增強自信，人人都可以展現後天美！一齊期待佢哋蛻變嘅過程，一齊邊睇邊努力！」而ViuTV的香港電視總經理魯庭暉亦有在IG貼上有關帖文，留言︰「『臨瞓前俾d刺激你』，同事睇黎好期待呢個新節目。」幫手宣傳。

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