張曦雯無奈回應《3日2夜》抄ERROR事件：做藝人永遠都最後一個知

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-23 19:15

張曦雯（Kelly）自從上月在深圳拍完《白色強人II》返港後一直處於隔離和休假狀態，今日（23日）以一身螢光綠tube top貼身高衩裙出席夏日手搖飲料活動久違地大展性感，Kelly笑言自己在內地工作馬不停蹄所以瘦了很多，不過自己亦很想念當地的羊肉串：「內地其實有好多好多好嘢好好食嘅嘢，而且個環境又好隨意又冇人理我，飲杯啤酒都好放鬆身心。（有冇食完肚痾？）我好強壯，我咩都食得落肚！」

陳家樂和張曦雯與今日（23日）出席夏日手搖飲料活動宣揚健康的飲食習慣。（梁碧玲 攝）

早前TVB因將Kelly幾年前拍的《3日2夜》重新剪輯放上YouTube的「女神Channel」，卻因為片段中所加插的文字、色彩和構圖都與ViuTV的真人騷《ERROR自肥企画》非常相似而受到網民的抨擊，對於被指抄襲，Kelly坦言有朋友告知她這件事的時候都很無奈，因為自己沒辦法控制：「其實我哋拍嘢已經係公司嘅property（資產），所以我都唔知啲片會點樣用，呢個係屬於公司嘅決定，我哋做演員做artist（藝人）永遠都係最後一個先知，所以我都唔係好知、唔係好明發生咩事，so I just left it（所以我就這樣隨事件過去吧）。」

張曦雯的《3日2夜》精華片封面被指與《ERROR自肥企画》非常相似。（YouTube/@女神channel）

《ERROR自肥企画》的宣傳圖片。（ViuTV）

張曦雯坦言自己沒辦法控制TVB如何使用這些影片。（梁碧玲 攝）

對於是否覺得幕後人員應為今次事件負上責任，Kelly不敢評論太多：「我諗，我都唔知，我都冇睇到嗰樣嘢，完全都冇去考究係咩一回事，咩抄咩，唔知係咩事。」

Kelly表示自己和男友比較少看本地電視節目。（梁碧玲 攝）

Kelly表示因為男朋友是外國人，自己和他都比較少看本地電視，所以亦未有觀看ViuTV的節目：「我連自己TVB都比較少睇，因為我男朋友都唔識聽，我都會就佢睇外國、美國啲新聞或劇集，或者打機！」

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