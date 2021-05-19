陳曉華考穫跆拳道黑帶　高難度動作難不倒她：一開始手腳好唔協調

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-19 18:05

前港姐冠軍陳曉華（Hera）過去因參選港姐和華姐時表演高難度的空中瑜伽和空中呼拉圈而受到巨大關注，柔軟度驚人的她日前更考獲跆拳道黑帶，踢腿、踢木板、搏擊等無一難倒她，日後要轉型做打女都沒問題！

陳曉華在參選港姐和華姐時表演高難度的空中瑜伽和空中呼拉圈而受到巨大關注。（葉志明攝）

Hera昨日（18日）在Instagram上載自己換上跆拳道服踢木板的片段，每一下動作都乾淨利落非常有力，毫不拖泥帶水：「2021年過咗差唔多一半，今年嘅目標都行左一半，仲有下半年要繼續堅持。」不少網民都大讚Hera好型，非常吃得苦。

Hera日前考獲跆拳道黑帶。（Instagram：@herachann）

Hera透露自己於兩年前拍《迷網》的打鬥戲時覺得自己手腳不太協調，因此開始學跆拳道改善協調能力，她回覆《香港01》時表示自己並沒有天份，初初開始學跆拳道時經常用錯力做錯動作令自己撞瘀扭傷：「但唔算嚴重，一開始學嘅時候手腳好唔協調，後來真係做多咗好多唔同運動，例如打籃球、瑜伽、網球、健身之類，慢慢提升肌肉嘅運動表現。」

Hera平時還有打籃球，現時正學習打網球和體操。（Instagram：@herachann）

她又表示自己是一個非常喜歡學習新事物的人，成功挑戰完跆拳道之後又有新目標：「我好鍾意學新野，特別係運動，我好享受需要長時練習同堅持嘅運動，最近我都學緊網球同體操，不過好難搵到人一齊去打網球！」

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