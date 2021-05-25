Miley Cyrus接種新冠肺炎疫苗　仲有邊啲荷李活藝人打咗？

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歐美愈來愈多名人施打新冠肺炎疫苗，從初期多半是年長者帶頭，現在年輕人也增加。Miley Cyrus就在社群網站上發布打了疫苗後的照片，還稱自己比T恤上的「Led Zeppelin」樂團還酷，打疫苗漸成全球防疫措施主流。

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疫情衝擊全球一年多，疫苗的效用開始受到重視與信賴，英國威廉王子和父親查理斯、繼母卡蜜拉都已經打了疫苗，美國娛樂圈除了Miley Cyrus之外，之前「小甜甜」Britney Spears與男友Sam一起去打，也在社群網站上告訴粉絲自己的身體狀況很好，撫平某些人對疫苗的疑慮。包括Hugh Jackman、Julia Roberts、Mariah Carey、「死侍」Ryan Reynolds與妻子Blake Lively等也都去打了疫苗，透過名人的帶動，疫苗注射率上升，減緩疫情擴散，市民的生活也能逐漸回歸常軌。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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