Lily Collins接種兩劑新冠肺炎疫苗　IG呼籲粉絲打針：做正確的事

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Lily Collins去年主演美劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），事業再登高峰，該劇第2季也正如火如荼拍攝中，而新冠肺炎肆虐全球，她已主動去打兩劑疫苗，在IG貼出疫苗記錄卡的照片，並呼籲每個有能力的人，都該幫助身邊的親朋好友去接種疫苗，讓世界慢慢前進，也說去年看到全球人民為了對抗疫情，展現出團結的心：「這已經不是個人的事，而是所有人都該相互照應，做出正確的事」。

Lily Collins在IG貼出疫苗記錄卡的照片，並呼籲每個有能力的人，都該幫助身邊的親朋好友去接種疫苗，讓世界慢慢前進，也說去年看到全球人民為了對抗疫情，展現出團結的心：「這已經不是個人的事，而是所有人都該相互照應，做出正確的事」。

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Lily Collins也提到許多歐美國家有充足的疫苗，但不是每個國家都這樣：「所以我接種疫苗後，並沒有更快樂」，心裡仍掛念著其他還在努力抗疫的國家。

同場加映：Emily in Paris｜鄺潔楹造型似足Lily Collins　網民：Judy in HK（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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Emily in Paris｜鄺潔楹造型似足Lily Collins　網民：Judy in HK
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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