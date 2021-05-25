中國好聲音｜周杰倫千萬酬勞凍過水？　節目傳被下令停止海選

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-25 14:15

內地音樂王牌選秀節目《中國好聲音》長做長有，早前更在微博官網公開台灣天王周杰倫（Jay）將回歸擔任導師，助節目搜索地表最強好聲音，引起不少網友期待。然而當大家期待之際，近日網上就瘋傳一張節目組發出的通知書，要求停止所有的海選活動，形同節目製作停止，同時外傳酬勞高達3000萬人民幣的周杰倫，收入亦大受影響。

周杰倫擔任過三屆導師。（《中國好聲音》微博圖片）

在去年年尾的時候，節目組就已經率先公開2021年節目將會繼續播出，並邀請周杰倫回歸助陣做導師。過往在節目正式播出之前，節目組會透過海選活動尋找好聲音，但事隔5個月之後網上就傳出一張聲稱是來自《中國好聲音》的通知書，清楚寫明接獲國家有關部門的通知，要求停止一切的綜藝節目海選活動，而《中國好聲音》方面就堅決擁護國家相關部門決定，宣布停止全國的海選活動。

事隔兩年回歸節目做導師的周杰倫極可能面臨節目停止播出，而盛傳他參加該節目酬勞高達3000萬人民幣左右，收益非常可觀，不過假若節目暫停製作播出，當然他的收入會大受影響。

節目組早前宣布周杰倫回歸做2021年節目的導師。（《中國好聲音》微博圖片）

另外，除了《中國好聲音》之外，偶像選秀節目《創造營》第5季亦傳出海選面試暫停。不少網友猜測可能同早前的《青春有你3》倒奶事件有關，所以相關部門需要整頓，而不少人都在議論紛紛，接下來所有的選秀節目應該都會受影響。