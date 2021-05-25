五十公里桃花塢 |「爾康」周杰公開養生秘訣　靠耕田成億萬富翁

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-25 21:45

23年前內地播出的劇集《還珠格格》大受歡迎，劇中一眾主角趙薇﹑林心如﹑蘇有朋更因此成功入屋，其後都已成為紅遍兩岸三地的大明星。唯獨飾演「爾康」的周杰演藝成績不及他們，之後接連爆出多單醜聞令他被定型為「難搞之人」，最終導致他被封殺無戲可怕。

然而有一段長時間沒有出現幕前的他，最近竟然參與綜藝節目《五十公里桃花塢》令不少網友大感意外。已50歲的他皮膚狀態同身材仍然保養得宜，原來他自有一套養生習慣，實在太令人佩服。

周杰因為爾康而走紅。（劇照）

久未露面的周杰罕有參加真人騷自然引起話題，現年50歲的他在最新一集節目中現身絕對令人眼前一亮，自騎電單車去到拍攝場地的他非常有型，身材精壯﹑皮膚黝黑均勻，整體看上去狀態是完全不輸年輕人。而他能保養得宜全靠他自律性高：「我有很多生活習慣，比如說我不吃油炸的食品，不吃泡麵﹑不吃這些快餐食品（吃這些食品很容易讓人覺得快樂）那是因為你不快樂，你才去吃這個要快樂，如果你不吃這個也快樂的話，需要吃它嗎？」

而當大家開完會集合吃晚餐的時候，周杰全程只看著不吃，他表示：「因為我是過午不食的，我是晚上不吃東西的，每天，十年了。」可見他是一位多麼懂得養生講究的人，難怪外表看上去不似50歲。

周杰罕有參加綜藝節目。（影片截圖）

乍看之下完全不像50歲。（影片截圖）

另外，在節目的過程中周杰同舒淇在閒聊，她則問道對方：「你為什麼不做演員了？」而周杰就立即回應：「我沒有不做演員，我發誓。」隨後舒淇就表示：「所以是沒人找你演戲。」頓時令到周杰面有難色相當尷尬。而不少網友都覺得舒淇的這翻說話似乎無意地傷害了周杰。

同舒淇閒聊。（影片截圖）

翻查資料一看，近年周杰演出的影視作品數量有限，最新一部作品停留在2015年（電影類），而電視劇方面在2012年後有多年沒有推出新作，直到兩年前才有作品《老中醫》推出，不過他並不是主角。

而周杰的演藝事業沒有持續大紫大紅，絕大原因存在多單醜聞在身影響他的形象。如林心如的「舌吻門」事件使他遭到指責，一直被議論的他在2017年再次提起該事時，就發長文質疑林心如造謠，當下不少網友都似乎相信他，再引起雙方粉絲罵戰。另外，還有撞車逃逸之事，同樣地在多年後於節目上澄清，直認自己的確揹了多年的黑鍋，還有打人事件等，他亦一並澄清。

當年因為「舌吻門」事件，令他形象受損。（劇照）

雖然多年後對於這些事作出澄清，已經無助他的演藝事業。所幸在退出幕前的沒有放棄自己，更創出另一翻事業成為「農業大享」。在淡出演藝圈後他就將重心轉移經營農產品生意，於東北農地承包了一大片土地種植有機水稻﹑蔬菜等，更將這一些有機農作物製成產品出售且做得有聲有色，曾傳出他生意越做越大身家已經超過億元人民幣相當厲害。

周杰如今已經是一位「農業大享」。（周杰微博圖片）