關於Edan你要知道的10件事　多才多藝兼被花姐大讚有清泉感覺

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ViuTV男子組合MIRROR成員呂爵安（Edan）人氣高企，首支Solo的派台歌《E先生 連環不幸事件》成績優良，加上參演萬眾期待的電視劇集《大叔的愛》，前途無限。不過近日卻有人在網上爆料，指Edan前女友Stephanie疑似在IG踢爆Edan出軌，引起熱話。而Edan之後亦在IG story開腔回應，表示：「知道有關自己嘅事情被討論中，私人同過去嘅感情事我認為我唔應該作出任何澄清或回應，因為我唔希望會影響任何人。希望大家畀多啲空間事件中嘅人，停止對佢（or佢哋）嘅騷擾。我自己亦會繼續專注喺我嘅工作上，感謝大家。」有粉絲為偶像護航，但事件持續發酵。立即為大家數數有關Edan你要知道的十件事，了解他多一點。

現年24歲的Edan演藝事業開始有成績，卻突然被爆之前疑似出軌。（IG@edanlui）

Edan呂爵安@MIRROR疑被舊愛踢爆出軌　疑似證據上埋連登熱門

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