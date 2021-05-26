妻子的浪漫旅行5 | 不能接受林峯拍吻戲？　張馨月：我很介意這個

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-26 22:00

內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》繼林峯爆料被前任「情感控制」遭網友鬧爆後，減少了很多他同太太張馨月的畫面。最新一集中，提到夫妻之間吵架日常，林峯的舉動再度引起網友熱議。

張馨月林峯爭議不斷。（微博@妻子的浪漫旅行）

張馨月透露：「有一次林峯給我惹得特別生氣，然後我就出去了，我老公因為當時在家裡，他衣服什麼的都脫了，他就穿着他的短褲下來追我，當時我覺得，怎麼一個男神，就很怕我走了。」而在觀察室的林峯笑言：「好在是大晚上，人不多。」他解釋道：「因為她（張馨月）很少發脾氣，那她一發脾氣肯定真的很生氣，那時候我們還沒結婚，那時候覺得不行，這一跑可能就真的永遠都找不回來了，很急，還好追回來了。」

張馨月爆林峯曾穿着短褲追自己。（視頻截圖）

很快，「林峯吵架後穿短褲追回張馨月」的話題便登上熱搜，但卻遭到大量網友詬病：

除此之外，身為圈外人的周捷對幾位作為演員的妻子有些好奇，如果另一半看到自己同別人拍吻戲或者更加親密的戲份時，對方如何緩解心情。身為影后的秦海璐霸氣表態：「不演！」如果必需要吻，就不拍了。同場唯一一位男士張翰表示他不會看女朋友的吻戲，自己曾經也為女友三年半都不拍吻戲。

而在上一集預告中，張馨月亦有提及過林峯拍吻戲事宜，當時她指「我很介意這個」，兩人似乎還有過衝突，但並未將這段放入正片，不知道是為了剪接博眼球故意製造懸念，還是張馨月真正介意林峯拍吻戲：

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