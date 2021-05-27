封神榜20周年︱鄭子誠拍酒池肉林戲份超尷尬：妃嬪含住粒提子餵我

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-27 07:30

由陳浩民、苑瓊丹及元華主演的TVB古裝劇《封神榜》，轉眼來到首播20周年，當年收視錄得最高40點，叫好叫座，至今依然是不少觀眾心中最經典的作品之一。在劇中飾演經常酒池肉林的昏君「紂王」的鄭子誠憶述，當年還是一個新人演員的自己雖然演繹每日沉醉美色的戲份看起來很享受，但實質上令他「面都紅晒」尷尬非常。 撰文：趙允琳 攝影：葉志明

提起鄭子誠，最令人印象深刻的角色不得不提經常將「酒池肉林」和「美人」掛在嘴邊的紂王。（葉志明 攝）

攝氏36度着4層衫

鄭子誠坦言拍劇多年來最麻煩的角色就是紂王，不但要穿三至四層衫上身，更要花上一個小時才頭上戴不銹鋼製成的擎天冠：「呢個角色係集合咗最多最高難度嘅東西，包括戲服，我拍戲咁耐未試過要擺咁多嘢上身！做戲要好顧及頸部以上嘅動作唔可以亂郁要非常平穩，而且我塊面上面要痴得幾嘢已經痴晒，包括眉毛、鬍鬚等等，你試想想，36度咁嘅嘅烈日天氣下着四層衫、戴住擎天冠痴住做戲，能耐力唔夠多好難！」他又形容比飾演妲己的溫碧霞還要麻煩：「妲己跌膊㗎嘛！妲己嘅衫唔多，我諗全套戲最多衫嘅其中一個應該就係我！」

鄭子誠表示紂王的戲服比起溫碧霞飾演的妲己複雜得多。（YouTube影片截圖）

鄭子誠坦言拍劇多年來最麻煩的角色就是紂王。（葉志明 攝）

他表示觀眾見到紂王與一眾妃子在酒池肉林飲酒暢泳的場面看似輕鬆，但實質上拍攝的時候是冬天，只能有苦自己知：「玩水唔可以着太多衫只能着一件薄紗，但水池只係喺個廠內搭出來，就算啲水煲過，咁大個水池唔使兩分鐘已經凍晒，工作人員曾經擺過暖管但都冇用，我要忍住凍去表現同妃嬪嬉水食提子好開心，但其實成個人震緊！」

鄭子誠表示觀眾見到紂王與一眾妃子在酒池肉林飲酒暢泳的場面看似輕鬆，但實質上拍攝的時候是冬天，只能有苦自己知。（YouTube：MV Production HK）

鄭子誠笑言當時只能穿一件薄紗拍嬉水場面。（YouTube影片截圖）

演酒池肉林一幕感尷尬

他又笑言最印象深刻的是一幕要演出紂王如何荒淫無道的場面：「我最記得有一個妃嬪含住粒提子，跟住用佢個嘴交俾我，我又要食番！當初都只係我頭幾套劇，拍起上嚟都真係幾尷尬！」林雪早前在一個訪問中提到自己有類似的經歷，更控訴身邊的妃嬪不斷只餵爛提子給自己食，鄭子誠就表示自己相比起來似乎更幸運：「哈哈！咁我都算好彩，我記得我個粒係OK嘅！」

鄭子誠笑言最印象深刻的是一幕要演出紂王如何荒淫無道的場面。（YouTube影片截圖）

鄭子誠坦言最尷尬的一幕是要嘴對嘴接過妃嬪餵的提子。（YouTube影片截圖）

第一次演騎馬戲超緊張

鄭子誠亦憶述劇中有場拍攝騎馬場面時，險些因元華而與死神擦身而過：「我對馬係非常驚恐，我未騎過馬，而且又係第一套騎馬嘅戲，但又要表現到好識騎馬！我好記得華哥，即係元華，佢隻馬要熱身，結果佢喺個大草原度跑！我隻馬又無啦啦跟住佢跑，結果我被隻馬帶住喺上面一路跟住兜圈跑，我有一次差啲跌馬添，不過學好彩我自己跳咗落嚟！到正式roll機嘅時候我嘅面部表情就好繃緊，導演仲話『子誠，你要寬容啲，要霸氣啲！』」他又笑言自此之後再遇上騎馬場面，就要求一定要有人陪伴在旁：「好好笑，有個人喺前面拖住隻馬，個鏡頭就一路避開！」

鄭子誠表示險因元華而墮馬。（影片截圖）

睇埋劇中經典重口味場面：

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