月升之江｜志洙捲霸凌致劇組嚴重損失　紀理人公司割席拒賠30億

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-27 15:45

韓國男演員志洙（Jisoo／本名：金志洙）於今年三月承認曾參與校園暴力事件而中途退出其主演的劇集《月升之江》，最終男主角由《哲人皇后》的羅人友頂上，就連已播出的頭六集都要重拍再上架，徹底被劇組踢走。當時有報道指該劇的製作公司Victory Contents因此最少損失200億韓元（約1.4億港元），最終於今年四月只向志洙的所屬公司Keyeast要求賠償30億韓元（約2100萬元），但Keyeast方卻表示已與志洙解約，一毫錢亦沒有賠償過。

金志洙被爆是校內的不良少年，演藝生涯隨時凍過水冇得再翻身。（Viu《K1頭條》）

志洙於在2020年10月與Keyeast續約，事隔五個月卻突然爆出霸凌事件，Keyeast表示雙方通過協議後，以「尊重演員的意願」為由近日已完成解約手續。《月升之江》的製作公司Victory Contents早前向Keyeast索償30億韓元（約2100萬元），訴訟至今仍在進行中，但Keyeast卻主張「志洙從戲劇退出是因為由製作方與KBS單方面通報，且沒有縝密地確認事實，因此不需要負任何違約責任。」公司又辯稱劇組以以志洙的爭議作為藉口，但實際上獲利的部分其實比損失的資金還要多，因此拒絕為違約金負責，30億韓元的賠償金很有可能要落在志洙一人身上。

金志洙未有提及將從《月升之江》下車與否。（劇照）

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現年28歲的志洙過去曾主演《月之戀人－步步驚心：麗》、《大力女子都奉順》及《因為初戀是第一次》，卻因捲入校園暴力事件斷送演藝生涯，如今更已與經紀公司解約。據韓國傳媒報道，志洙現在身無分文無處可歸，唯一只剩下直接入伍當兵的選擇，最遲10月就要到軍中報到，至於會否提前入伍亦是外界關注的焦點之一。

志洙是《大力女子都奉順》的第二男主角。（《大力女子都奉順》劇照）

志洙當時在Instagram上傳手寫信就校園欺凌道歉。（IG/@actor_jisoo）

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