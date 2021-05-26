SHINee泰民萬千寵愛在一身　下星期入伍全SM娛樂史無前例拍片歡送

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-26 17:30

韓國男團SHINee昨日（25日）進行慶祝出道13周年直播《SHINee DAY》，溫流、KEY、珉豪和泰民除了帶來《Don't Call Me》、《Atlantis》及《Aside》的舞台之外，在擔任主持的Super Junior成員銀赫的帶動之下玩了一連串的遊戲和大談了不少不為人知的故事令現場笑聲連連，更在一片歡樂氣氛之下切蛋糕慶祝SHINee的13歲生日。然而，在直播尾聲時歡樂氣氛卻突然被打破，皆因幾乎全SM娛樂的人都出動為本月31日入伍的泰民拍片歡送，驚喜禮物令他非常感動看到眼濕濕。

（Twitter：@SHINee）

SHINee昨日（25日）進行慶祝出道13周年直播《SHINee DAY》，由Super Junior成員銀赫擔任主持。（VLIVE影片截圖）

一齊切蛋糕慶祝13歲生日！（VLIVE影片截圖）

在節目尾聲時突然播放泰民小學生時入SM娛樂、到正式出道、開演唱會，以及SOLO出道至今的成長片段，與他長時間工作的台前幕後如音響組、舞蹈組、錄音組、三位經理人，甚至乎SM娛樂的高層包括藝人與製作部（A&R）的劉英鎮理事、SM娛樂代表理事卓英俊和李成秀都有拍片祝福泰民入伍一切順利。

節目尾聲時突然播放泰民小學生時入SM娛樂、到正式出道、開演唱會，以及SOLO出道至今的成長片段，原來是為了歡送他於下星期入伍。（VLIVE影片截圖）

SM娛樂的創辦人兼總製作人李秀滿更在片段最後登場，因是沒預料到會出場的人而令SHINee成員非常吃驚。他笑着表示：「我是李秀滿，嚇倒了吧！我們泰民在這段時間非常辛苦，舞跳得非常非常好、又很善良，為了團隊付出了很多努力。 現在要去軍隊了，我們國家的男人都一定要去軍隊的嘛，當完兵就變成真正的男人了！『是女生嗎？』因為很漂亮很可愛而經常有這樣的想法，去軍隊後你就會完全感受到當男人的滋味了！」李秀滿又表示在泰民入伍期間，溫流、KEY和珉豪都一定會為他努力守着SHINee的位置，叫他放心去入伍，變成大人回來時會有更多值得祝賀的事情，並祝福他要健康回來。

SM娛樂的創辦人兼總製作人李秀滿驚喜登場令泰民非常感動。（VLIVE影片截圖）

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去年已經完成兵役的溫流、KEY和珉豪都有在片中驚喜登場，珉豪更坦言「小學六年班時認識的泰民如今要去當兵實在不敢置信」，可見哥哥對這位由細愛錫到大的弟弟相當不捨，並承諾會在他不在的時候好好守着他的位置。KEY昨晚完成直播後亦在Instagram上載與泰民的合照並發文道：「哥哥真的很愛惜、很愛你。無論工作多或少，你都要幸福，不要生病哦！」

珉豪坦言「小學六年班時認識的泰民如今要去當兵實在不敢置信」。（VLIVE影片截圖）

KEY自練習生時期已經非常照顧泰民，看他入伍就猶如將看着長大的兒子送入伍般的心情。（Instagram：@bumkeyk）

不少網民都表示，SM娛樂的男偶像當兵前都未曾試過獲全公司上下拍片歡送，如今竟然連多位高層及李秀滿都出動拍片幾乎是史無前例的舉動，可見泰民在SM娛樂地位崇高受到全公司的愛戴，並慨歎感覺就猶如將看着長大的兒子送入伍般的心情，相當不捨。

泰民於1993年出生，已經到了要入伍的年紀。（FB/@shinee）

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